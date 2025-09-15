"التعاون الخليجي" يوجه بتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
وجه قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك في الدوحة، بهدف تقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، مع توجيه القيادة العسكرية الموحدة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر "وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".
وأكد أن "استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها".

واعتبر البيان أن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي".

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى إنشاء فريق عمل إسلامي عربي لاتخاذ خطوات فعالة لإيقاف المخططات الإسرائيلية التوسعية.
وقال شريف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة، اليوم الاثنين: "أدعو إلى إنشاء فريق عمل إسلامي عربي لاتخاذ خطوات فعالة لإيقاف المخططات الإسرائيلية التوسعية"، كما دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هجوم إسرائيل على قطر يأتي في سياق السياسات الإسرائيلية للهيمنة على المنطقة.

وشدد على أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يطالب إسرائيل على نحو عاجل تحت ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع بالوقف الفوري غير المشروط والفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

كما دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الحكومات الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بأنه "فاق كل الحدود".

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أن "العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير والأردن يدعم أي خطوة تتخذها قطر لمواجهة هذا العدوان وحماية أمنها واستقرارها".
وكانت قطر قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عقد قمة عربية - إسلامية طارئة لمناقشة الاستهداف التي نفذه الجيش الإسرائيلي، على مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس، وهو الهجوم الذي أدانته دول ومنظمات عربية ودولية.
وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة، وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية.
