https://sarabic.ae/20250915/بث-مباشر-انطلاق-القمة-العربية-الإسلامية-في-قطر-ردا-على-إسرائيل-1104858234.html
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T13:02+0000
2025-09-15T13:02+0000
2025-09-15T13:16+0000
قطر
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104858077_0:261:676:641_1920x0_80_0_0_e7171e61006e4c97ec0c805cd8c4ddab.jpg
انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة الافتتاح: "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر"، واصفا إياه بأنه "سافر وجبان".وأكد تميم أن العدوان على الدوحة "انتهاك خطير لسيادتنا". وتابع قائلا:وبحسب البيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، سيؤكد أن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون "التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتذكّير بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".وأشار البيان إلى أن "الضربة الإسرائيلية في الدوحة تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104858077_0:198:676:704_1920x0_80_0_0_897f8b81df76f1fb63f622ef16143e19.jpg
قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
2025-09-15T13:02+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار العالم الآن, видео
قطر, أخبار العالم الآن, видео
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
13:02 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 13:16 GMT 15.09.2025)
يتبع
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة الافتتاح: "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر"، واصفا إياه بأنه "سافر وجبان".
وأكد تميم أن العدوان على الدوحة "انتهاك خطير لسيادتنا". وتابع قائلا:
ما تريده إسرائيل فعلاً هو جعل قطاع غزة غير صالح للعيش تمهيدًا لتهجير سكانه وليس إنهاء الحرب.
الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.
من يغتال الطرف المفاوض يسعى لإفشال المفاوضات وادعاؤه أن هدفه تحرير المحتجزين ليس إلا كذبًا.
إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية ولكن في الحقيقة هي تبني نظام احتلال وفصل عنصري معاد لمحيطه وتشن حرب إبادة.
نتنياهو يسعى لجعل المنطقة العربية تحت نفوذ إسرائيل بزعم تغيير وجه الشرق الأوسط لكنه وهم خطير
مواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان
وبحسب البيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، سيؤكد أن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون "التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتذكّير بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".
وأشار البيان إلى أن "الضربة الإسرائيلية في الدوحة تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".