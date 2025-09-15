https://sarabic.ae/20250915/بث-مباشر-انطلاق-القمة-العربية-الإسلامية-في-قطر-ردا-على-إسرائيل-1104858234.html

بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل

بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل

سبوتنيك عربي

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T13:02+0000

2025-09-15T13:02+0000

2025-09-15T13:16+0000

قطر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104858077_0:261:676:641_1920x0_80_0_0_e7171e61006e4c97ec0c805cd8c4ddab.jpg

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة الافتتاح: "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر"، واصفا إياه بأنه "سافر وجبان".وأكد تميم أن العدوان على الدوحة "انتهاك خطير لسيادتنا". وتابع قائلا:وبحسب البيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، سيؤكد أن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون "التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتذكّير بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".وأشار البيان إلى أن "الضربة الإسرائيلية في الدوحة تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها سبوتنيك عربي تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة. 2025-09-15T13:02+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار العالم الآن, видео