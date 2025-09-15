عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام

12:07 GMT 15.09.2025
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن نوايا عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين تعقّد جهود التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما تفعله هذه الدول في الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، يتم ذلك بشكل رئيسي بسبب سياساتها الداخلية، ثانياً، هذه في الغالب إيماءات رمزية، فهي لا تقربنا من إنشاء دولة فلسطين، والتأثير الوحيد لها هو تشجيع حماس ... بشكل عام، لقد أدى ذلك إلى تعقيد الأمر، وأصبح عقبة أمام (تحقيق) السلام".

وتابع: "لقد حذرنا أولاً من أن هذه (النوايا للاعتراف بفلسطين ) تعقد عملية التفاوض... لأنها تشجع هذه الجماعات، وثانياً، حذرنا من أنه سيكون هناك رد من إسرائيل".

تعهد روبيو أن واشنطن تقدم "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.
ووفقا له فإنه "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس، وجود حماس يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها"، مطالبا "حماس" تسليم سلاحها.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين
12 سبتمبر, 21:23 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.

وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.

ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا . في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما فيها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا .
مباحثات مصرية فلسطينية لتعزيز الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين
فرنسا: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط
