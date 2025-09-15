https://sarabic.ae/20250915/روبيو-نية-دول-عدة-الاعتراف-بفلسطين-تعقد-تسوية-السلام-1104863998.html
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن نوايا عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين تعقّد جهود التوصل إلى تسوية سلمية. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T12:07+0000
2025-09-15T12:07+0000
2025-09-15T12:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104863177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe3446fd16b8817a9d9c51ea0cf0ae11.jpg
وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما تفعله هذه الدول في الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، يتم ذلك بشكل رئيسي بسبب سياساتها الداخلية، ثانياً، هذه في الغالب إيماءات رمزية، فهي لا تقربنا من إنشاء دولة فلسطين، والتأثير الوحيد لها هو تشجيع حماس ... بشكل عام، لقد أدى ذلك إلى تعقيد الأمر، وأصبح عقبة أمام (تحقيق) السلام".تعهد روبيو أن واشنطن تقدم "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.ووفقا له فإنه "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس، وجود حماس يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها"، مطالبا "حماس" تسليم سلاحها.صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا . في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما فيها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا .مباحثات مصرية فلسطينية لتعزيز الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطينفرنسا: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20250912/الجامعة-العربية-ترحب-باعتماد-إعلان-نيويورك-لتنفيذ-حل-الدولتين-1104799735.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104863177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d9c73f501574bcf9d47bc2f3c5064b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
روبيو: نية دول عدة الاعتراف بفلسطين تعقد تسوية السلام
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن نوايا عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين تعقّد جهود التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما تفعله هذه الدول في الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، يتم ذلك بشكل رئيسي بسبب سياساتها الداخلية، ثانياً، هذه في الغالب إيماءات رمزية، فهي لا تقربنا من إنشاء دولة فلسطين، والتأثير الوحيد لها هو تشجيع حماس ... بشكل عام، لقد أدى ذلك إلى تعقيد الأمر، وأصبح عقبة أمام (تحقيق) السلام".
وتابع: "لقد حذرنا أولاً من أن هذه (النوايا للاعتراف بفلسطين ) تعقد عملية التفاوض... لأنها تشجع هذه الجماعات، وثانياً، حذرنا من أنه سيكون هناك رد من إسرائيل".
تعهد روبيو أن واشنطن تقدم "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.
ووفقا له فإنه "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس، وجود حماس يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها"، مطالبا "حماس" تسليم سلاحها.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.
ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا . في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما فيها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا .