فرنسا: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط

فرنسا: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه بقيادة بلاده والمملكة العربية السعودية، اعتمدت 142 دولة إعلان نيويورك بشأن تطبيق حل الدولتين. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وتابع ماكرون عبر منصة "إكس": "معا، نرسم مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط".وأضاف: "ستكون فرنسا والمملكة العربية السعودية وجميع شركائهما في نيويورك لتجسيد خطة السلام هذه في مؤتمر حل الدولتين".وأردف الرئيس الفرنسي: "مستقبل آخر ممكن. شعبان، دولتان: إسرائيل وفلسطين، يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والأمر متروك لنا جميعا لتحقيق ذلك!".وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله.ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسمياً خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر.يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في يوليو 2025 عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات سبتمبر، وتبعت فرنسا أكثر من 12 دولة غربية في التعهد بخطوة مماثلة.وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة".كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس/ يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.

