في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية

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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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https://sarabic.ae/20241203/في-يونيو-المقبل-ماكرون-فرنسا-والسعودية-ستترأسان-مؤتمرا-حول-إقامة-دولة-فلسطينية-1095459449.html
في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية
في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والسعودية ستترأسان، في حزيران/ يونيو 2025، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T19:10+0000
2024-12-03T19:10+0000
إيمانويل ماكرون
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العالم العربي
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ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار فلسطين اليوم
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الجزائر - سبوتنيك. وقال ماكرون، الذي يزور حاليا السعودية: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمراً حول إقامة دولة فلسطينية".وبحسب قناة "بي أف أم" الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي:ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صرح في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، منوهًا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض وهو نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية.وعلى الجانب الأخر، تتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
https://sarabic.ae/20240530/ماكرون-يحدد-شرطا-لاعتراف-فرنسا-بدولة-فلسطين-1089354396.html
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-وزراء-فلسطين-لـ-سبوتنيك-مؤتمر-القاهرة-شهد-إجماعا-دوليا-على-أهمية-استمرار-دعم-غزة-1095427734.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم

في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية

19:10 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Manon Cruz
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والسعودية ستترأسان، في حزيران/ يونيو 2025، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية.
الجزائر - سبوتنيك. وقال ماكرون، الذي يزور حاليا السعودية: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمراً حول إقامة دولة فلسطينية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
ماكرون يحدد "شرطا" لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين
30 مايو, 14:29 GMT
وبحسب قناة "بي أف أم" الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي:

قررنا أنا والأمير محمد بن سلمان، أن نتشارك في رئاسة هذا المؤتمر، وسنضاعف في الأشهر المقبلة ونوّحد مبادراتنا الدبلوماسية لاستقطاب الجميع إلى هذا المسار.

ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صرح في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، منوهًا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض وهو نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.
ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية.
الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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08:00 GMT
وعلى الجانب الأخر، تتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
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