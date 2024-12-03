https://sarabic.ae/20241203/في-يونيو-المقبل-ماكرون-فرنسا-والسعودية-ستترأسان-مؤتمرا-حول-إقامة-دولة-فلسطينية-1095459449.html
في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية
في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والسعودية ستترأسان، في حزيران/ يونيو 2025، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T19:10+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال ماكرون، الذي يزور حاليا السعودية: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمراً حول إقامة دولة فلسطينية".وبحسب قناة "بي أف أم" الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي:ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صرح في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، منوهًا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض وهو نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية.وعلى الجانب الأخر، تتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم
في يونيو المقبل.. ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والسعودية ستترأسان، في حزيران/ يونيو 2025، مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية.
الجزائر - سبوتنيك. وقال ماكرون، الذي يزور حاليا السعودية: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمراً حول إقامة دولة فلسطينية".
وبحسب قناة "بي أف أم" الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي
:
قررنا أنا والأمير محمد بن سلمان، أن نتشارك في رئاسة هذا المؤتمر، وسنضاعف في الأشهر المقبلة ونوّحد مبادراتنا الدبلوماسية لاستقطاب الجميع إلى هذا المسار.
ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صرح في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، منوهًا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض وهو نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.
ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل
، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية.
وعلى الجانب الأخر، تتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.