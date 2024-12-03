https://sarabic.ae/20241203/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يدعوان-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-لبنان-1095425314.html

ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان

ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق نار هش... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T00:43+0000

2024-12-03T00:43+0000

2024-12-03T00:43+0000

لبنان

أخبار لبنان

إيمانويل ماكرون

ولي العهد محمد بن سلمان

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وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون عقب اجتماعهما في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي التي يجريها إلى السعودية: "دعيا معًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستقرار وأمن البلاد".وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتجه الأنظار في البلاد إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يرى الجميع أنه بات أولوية في هذه المرحلة، بيد أن توافقا حول اسم الرئيس لا يزال غائبًا.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل عند الساعة 11، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.

https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html

لبنان

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لبنان, أخبار لبنان, إيمانويل ماكرون, ولي العهد محمد بن سلمان