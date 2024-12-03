ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241203/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يدعوان-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-لبنان-1095425314.html
ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان
ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق نار هش... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T00:43+0000
2024-12-03T00:43+0000
لبنان
أخبار لبنان
إيمانويل ماكرون
ولي العهد محمد بن سلمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363138_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_680407b22a465fe467187dd7d8af2481.jpg
وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون عقب اجتماعهما في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي التي يجريها إلى السعودية: "دعيا معًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستقرار وأمن البلاد".وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتجه الأنظار في البلاد إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يرى الجميع أنه بات أولوية في هذه المرحلة، بيد أن توافقا حول اسم الرئيس لا يزال غائبًا.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل عند الساعة 11، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363138_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5086e4393e29415620fe68de25a53b2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إيمانويل ماكرون, ولي العهد محمد بن سلمان
لبنان, أخبار لبنان, إيمانويل ماكرون, ولي العهد محمد بن سلمان

ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان

00:43 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Omar Havanaالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ هناك.
وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون عقب اجتماعهما في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي التي يجريها إلى السعودية: "دعيا معًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستقرار وأمن البلاد".
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. ما إمكانية إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية وسط خلافات القوى السياسية؟
1 ديسمبر, 17:43 GMT
وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتجه الأنظار في البلاد إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يرى الجميع أنه بات أولوية في هذه المرحلة، بيد أن توافقا حول اسم الرئيس لا يزال غائبًا.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل عند الساعة 11، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.
وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала