https://sarabic.ae/20241128/بري-يحدد-موعد-جلسة-جديدة-للبرلمان-اللبناني-لانتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-1095283231.html
بري يحدد موعد جلسة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
بري يحدد موعد جلسة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
سبوتنيك عربي
ودعا بري الى "عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل عند الساعة الحادية عشرة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T09:51+0000
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ودعا بري الى "عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل عند الساعة الحادية عشرة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20230717/المجموعة-الخماسية-بشأن-لبنان-تدعو-البرلمان-للالتزام-بمسؤوليته-والشروع-في-انتخاب-رئيس-للبلاد-1079157050.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ودعا بري الى "عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل عند الساعة الحادية عشرة"، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.
وهناك خلاف قائم
بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.