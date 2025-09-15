عربي
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا

10:49 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 15.09.2025)
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Amir Cohen
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الهجوم على قادة حركة حماس في الدوحة كان قرارا إسرائيليا بالكامل.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر، كان قرارا إسرائيليا مستقلا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

وأوضح أن هجوم الدوحة "رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب"، مؤكدا أنه "لا حصانة لحماس في أي دولة".

وأوضح أن إسرائيل تعمل على إعادة المحتجزين فى قطاع غزة، مؤكدًا أن القضاء على حركة حماس والتأكد من عدم عودتها مرة أخرى يمثل أولوية قصوى لإسرائيل.
وأضاف: "زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".
الرئيس الأمريكي ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
04:33 GMT
وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها حليف أفضل من إسرائيل، وكذلك إسرائيل ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة.

ودعا سكان مدينة غزة إلى المغادرة، مشيرا إلى أن حركة حماس تمنعهم من ذلك.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي قيام الجيش بهدم الأبراج في غزة، قائلا إن "حماس تستخدمها كمعاقل".
وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نركز الآن على دور قطر في إبرام صفقة غزة"، مطالبا "حماس" بإطلاق جميع المحتجزين، وتسليم سلاحها.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا
أمس, 12:57 GMT
وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارة يبحث خلالها ملف غزة ويجدد دعم بلاده لإسرائيل.
وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات على قطر.
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي"
صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا
