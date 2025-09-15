https://sarabic.ae/20250915/نتنياهو-قرارنا-قصف-قادة-حماس-في-قطر-كان-قرارا-إسرائيليا-مستقلا-1104861219.html

نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الهجوم على قادة حركة حماس في الدوحة كان قرارا إسرائيليا بالكامل. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر، كان قرارا إسرائيليا مستقلا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم.وأوضح أن إسرائيل تعمل على إعادة المحتجزين فى قطاع غزة، مؤكدًا أن القضاء على حركة حماس والتأكد من عدم عودتها مرة أخرى يمثل أولوية قصوى لإسرائيل.وأضاف: "زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها حليف أفضل من إسرائيل، وكذلك إسرائيل ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة.وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي قيام الجيش بهدم الأبراج في غزة، قائلا إن "حماس تستخدمها كمعاقل".وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نركز الآن على دور قطر في إبرام صفقة غزة"، مطالبا "حماس" بإطلاق جميع المحتجزين، وتسليم سلاحها.وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارة يبحث خلالها ملف غزة ويجدد دعم بلاده لإسرائيل.وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات على قطر.نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي"صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا

