صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا
صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا
حذرت صحيفة إسرائيلية من غرور تل أبيب واستهداف قيادات حركة "حماس" في تركيا، مثلما جرى في قطر، الأسبوع الماضي. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
ودعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، إلى التراجع عن استهداف قادة حركة "حماس" في تركيا، إذا كانت الفكرة بالفعل مدرجة على بنك الأهداف الإسرائيلي.وأوضحت الصحيفة أن هناك تحذيرات من قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستهداف قيادات فلسطينية في تركيا، وذلك على خلفية عملية "قمة النار" الفاشلة التي قامت بها إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة.وطالبت الصحيفة بضرورة تخلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن غرورها، لتفادي تبعات وخيمة لن تقتصر في الحالة التركية على عبارات الشجب والإدانة، خاصة مع إشارة الصحيفة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه السلطة في 2003 ينتهج سياسة معادية لإسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
صحيفة إسرائيلية تحذر تل أبيب من استهداف "حماس" في تركيا

12:57 GMT 14.09.2025
حذرت صحيفة إسرائيلية من غرور تل أبيب واستهداف قيادات حركة "حماس" في تركيا، مثلما جرى في قطر، الأسبوع الماضي.
ودعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، إلى التراجع عن استهداف قادة حركة "حماس" في تركيا، إذا كانت الفكرة بالفعل مدرجة على بنك الأهداف الإسرائيلي.
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
أمس, 18:35 GMT
وأوضحت الصحيفة أن هناك تحذيرات من قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستهداف قيادات فلسطينية في تركيا، وذلك على خلفية عملية "قمة النار" الفاشلة التي قامت بها إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وطالبت الصحيفة بضرورة تخلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن غرورها، لتفادي تبعات وخيمة لن تقتصر في الحالة التركية على عبارات الشجب والإدانة، خاصة مع إشارة الصحيفة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه السلطة في 2003 ينتهج سياسة معادية لإسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
