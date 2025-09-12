https://sarabic.ae/20250912/حماس-تؤكد-أن-رئيسها-في-غزة-خليل-الحية-على-قيد-الحياة---1104793190.html
"حماس" تؤكد أن رئيسها في غزة خليل الحية على قيد الحياة
"حماس" تؤكد أن رئيسها في غزة خليل الحية على قيد الحياة
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن رئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، مازال حيا، بعد العدون الإسرائيلي الذي استهدف مقر الحركة الفلسطينية في العاصمة القطرية
وقالت "حماس" في بيان لها: "أدى الأخ المجاهد د. خليل الحية رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".وذكرت حركة "حماس" الفلسطينية أن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل 5 من مرافقي وفدها، بينهم نجل القيادي خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن القطري.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
وقالت "حماس" في بيان لها: "أدى الأخ المجاهد د. خليل الحية رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".
وذكرت حركة "حماس" الفلسطينية أن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل 5 من مرافقي وفدها، بينهم نجل القيادي خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن القطري.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.