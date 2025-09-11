عربي
رئيس الوزراء القطري يرد على سؤال حول مصير خليل الحية ومكانه
كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تفاصيل حول ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية،... 11.09.2025
وقال رئيس الوزراء القطري، في حوار لوسيلة إعلام أمريكية، "لم يخطر ببالنا أبدا أن دولة محايدة تتوسط في نزاع يمكن أن تُهاجم لمجرد استضافتها محادثات أحد الأطراف. ما حدث يُشكل سابقة خطيرة، ولا يتعلق فقط بسيادة قطر، بل بالقانون الدولي الذي أصبح موضع تساؤل. نحن في لحظة حاسمة: هل يريد المجتمع الدولي نظاما قائما على القواعد، أم عالما فوضويا؟ نتنياهو يقودنا نحو عالم فوضوي، ولن يوقفه شيء".وأجاب رئيس الوزراء القطري على سؤال حول إذا ما زال كبير مفاوضي حماس خليل الحية على قيد الحياة أم لا، قائلا:وأضاف: "لا نزال نحاول تحديد ما إذا كان هناك مفقودون آخرون. هناك مصابون في حالة حرجة، بينهم ضابط قطري آخر نتمنى له الشفاء. بالنسبة للاستهداف، إذا كان نتنياهو يبرر استهداف قادة حماس في دولة ذات سيادة، فكيف سيكون رد فعل العالم إذا قامت دول أخرى بمثل هذه الأعمال ضد سيادة دول أخرى؟". وأردف رئيس الوزراء القطري قائلا: "فيما يتعلق باستضافة أعضاء حماس في المستقبل، نحن نعيد تقييم العملية برمتها، ونجري حوارا مع الولايات المتحدة لفهم الوضع مستقبلا. ما حدث غير مقبول، وهو ليس مجرد اعتداء على سيادتنا، بل على المنطقة بأكملها. منطقة مجلس التعاون الخليجي، أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة، في خطر الآن. قادة العالم يعبرون عن صدمتهم من هذا العمل. إذا كان نتنياهو يعتقد أنه لن يُحاسب، ويواصل تهديد الدول، فلا أعرف كيف سيتعامل العالم مع هذا. سنحمي سيادتنا وندافع عنها حتى النهاية".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تفاصيل حول ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية، الدوحة، معبرا عن إدانته الشديدة للهجوم، وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ"قيادة العالم نحو الفوضى" دون رادع.
وقال رئيس الوزراء القطري، في حوار لوسيلة إعلام أمريكية، "لم يخطر ببالنا أبدا أن دولة محايدة تتوسط في نزاع يمكن أن تُهاجم لمجرد استضافتها محادثات أحد الأطراف. ما حدث يُشكل سابقة خطيرة، ولا يتعلق فقط بسيادة قطر، بل بالقانون الدولي الذي أصبح موضع تساؤل. نحن في لحظة حاسمة: هل يريد المجتمع الدولي نظاما قائما على القواعد، أم عالما فوضويا؟ نتنياهو يقودنا نحو عالم فوضوي، ولن يوقفه شيء".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نعيم قاسم: الضربة على قطر جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
05:41 GMT
وأجاب رئيس الوزراء القطري على سؤال حول إذا ما زال كبير مفاوضي حماس خليل الحية على قيد الحياة أم لا، قائلا:

"أول ضحية تم التعرف عليها هي ضابط قطري يبلغ من العمر 22 عاما، كان في مهمة لحماية المنشأة. كما تم التعرف على جثث فلسطينيين آخرين، وهم موظفون إداريون وليسوا قادة بارزين في حماس".

وأضاف: "لا نزال نحاول تحديد ما إذا كان هناك مفقودون آخرون. هناك مصابون في حالة حرجة، بينهم ضابط قطري آخر نتمنى له الشفاء. بالنسبة للاستهداف، إذا كان نتنياهو يبرر استهداف قادة حماس في دولة ذات سيادة، فكيف سيكون رد فعل العالم إذا قامت دول أخرى بمثل هذه الأعمال ضد سيادة دول أخرى؟".
وأردف رئيس الوزراء القطري قائلا: "فيما يتعلق باستضافة أعضاء حماس في المستقبل، نحن نعيد تقييم العملية برمتها، ونجري حوارا مع الولايات المتحدة لفهم الوضع مستقبلا. ما حدث غير مقبول، وهو ليس مجرد اعتداء على سيادتنا، بل على المنطقة بأكملها. منطقة مجلس التعاون الخليجي، أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة، في خطر الآن. قادة العالم يعبرون عن صدمتهم من هذا العمل. إذا كان نتنياهو يعتقد أنه لن يُحاسب، ويواصل تهديد الدول، فلا أعرف كيف سيتعامل العالم مع هذا. سنحمي سيادتنا وندافع عنها حتى النهاية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
إعلام أمريكي: ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف "حماس" في قطر لم يكن حكيما
أمس, 22:28 GMT

وعلق رئيس الوزراء القطري على مستقبل المحادثات قائلا: "لا أملك إجابة واضحة الآن. أعتقد أن نتنياهو كان يضيع وقتنا، ولم يكن جادا في المفاوضات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
