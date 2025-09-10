https://sarabic.ae/20250910/إعلام-أمريكي-ترامب-أبلغ-نتنياهو-بأن-قرار-استهداف-حماس-في-قطر-لم-يكن-حكيما-1104722352.html

إعلام أمريكي: ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف حماس في قطر لم يكن حكيما

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن المسؤولين، إلى أن ترامب أدلى بهذه التعليقات خلال ما وصفته بـ"اتصال هاتفي حاد" أجري يوم الثلاثاء عقب الهجوم.وبحسب المصادر، رد نتنياهو قائلًا إن "الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات" وإنه استغلها.وأضافت الصحيفة أن اتصالًا ثانيًا جرى بين ترامب ونتنياهو في وقت لاحق من اليوم نفسه، وكان "وديًا"، حيث سأل ترامب خلاله نتنياهو عمّا إذا كان الهجوم قد نجح.وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان أمس الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

