https://sarabic.ae/20250910/الداخلية-القطرية-تؤكد-هوية-قتيل-ثالث-في-الهجوم-الإسرائيلي-بالدوحة-1104720154.html

الداخلية القطرية تؤكد هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي بالدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قيادات من حركة حماس الفلسطينية، في العاصمة الدوحة. 10.09.2025

2025-09-10T20:00+0000

2025-09-10T20:00+0000

2025-09-10T20:03+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الجثة تعود لجهاد لبد، بعد العثور على أشلاء بشرية متفرقة في موقع الهجوم. وفي بيان سابق أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء، أكدت مقتل مؤمن جواد حسونه، أحد أعضاء حركة حماس، جراء الهجوم. وأشارت الوزارة القطرية إلى أن عمليات التحقق الميداني مستمرة للتعرف على باقي المفقودين، مع التزامها بالإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.وكانت الداخلية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء تأديته مهامه في موقع الهجوم، إلى جانب إصابة عدد من العناصر الأمنية بجروح متفرقة. وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

