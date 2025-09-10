https://sarabic.ae/20250910/الداخلية-القطرية-تؤكد-هوية-قتيل-ثالث-في-الهجوم-الإسرائيلي-بالدوحة-1104720154.html
الداخلية القطرية تؤكد هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي بالدوحة
الداخلية القطرية تؤكد هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي بالدوحة
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قيادات من حركة حماس الفلسطينية، في العاصمة الدوحة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الجثة تعود لجهاد لبد، بعد العثور على أشلاء بشرية متفرقة في موقع الهجوم. وفي بيان سابق أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء، أكدت مقتل مؤمن جواد حسونه، أحد أعضاء حركة حماس، جراء الهجوم. وأشارت الوزارة القطرية إلى أن عمليات التحقق الميداني مستمرة للتعرف على باقي المفقودين، مع التزامها بالإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.وكانت الداخلية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء تأديته مهامه في موقع الهجوم، إلى جانب إصابة عدد من العناصر الأمنية بجروح متفرقة. وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
الداخلية القطرية تؤكد هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي بالدوحة
20:00 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 20:03 GMT 10.09.2025)
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من هوية قتيل ثالث في الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قيادات من حركة حماس الفلسطينية، في العاصمة الدوحة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الجثة تعود لجهاد لبد، بعد العثور على أشلاء بشرية متفرقة في موقع الهجوم.
وأوضحت الوزارة أن فريقا متخصصا يواصل جهوده لتحديد هويات الضحايا، مع استمرار البحث عن شخصين مفقودين. وتستخدم الفرق تقنيات تحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI) لضمان دقة التحقق.
وفي بيان سابق أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء، أكدت مقتل مؤمن جواد حسونه، أحد أعضاء حركة حماس
، جراء الهجوم.
وأشارت الوزارة القطرية إلى أن عمليات التحقق الميداني مستمرة للتعرف على باقي المفقودين، مع التزامها بالإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.
وكانت الداخلية القطرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء تأديته مهامه في موقع الهجوم، إلى جانب إصابة عدد من العناصر الأمنية بجروح متفرقة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان أمس الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.