إعلام: الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي ردا على استهداف قطر
إعلام: الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي ردا على استهداف قطر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، "منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني مقرر عقده في دبي"، في خطوة اعتُبرت ردًا
ووفقا لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، أبلغت السلطات الإماراتية وزارة الأمن الإسرائيلية، ومديري الشركات الأمنية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بقرار منع الصناعات الأمنية الإسرائيلية من حضور المؤتمر.
إعلام: الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي ردا على استهداف قطر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، "منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني مقرر عقده في دبي"، في خطوة اعتُبرت ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.
ووفقا لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، أبلغت السلطات الإماراتية وزارة الأمن الإسرائيلية، ومديري الشركات الأمنية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بقرار منع الصناعات الأمنية الإسرائيلية من حضور المؤتمر.
وبحسب القناة، "أوضحت الإمارات أن القرار جاء لدواع أمنية"، لكن مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل، ربطت الخطوة بالهجوم الإسرائيلي على قطر.
وكان الجيش الإسرائيلي
، قد قال في بيان أمس الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس
في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.