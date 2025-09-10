https://sarabic.ae/20250910/الشيخ-محمد-بن-زايد-يؤكد-دعم-الإمارات-لإجراءات-قطر-1104702658.html

الشيخ محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لإجراءات قطر

الشيخ محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لإجراءات قطر

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، دعم بلاده جميع الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية".وأشاد رئيس دولة الإمارات بجهود الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الدوحة، في زيارة إلى قطر، وكان في استقباله والوفد المرافق له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين عن شكوك حول مدى تحقق الأهداف التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".وقد وصف البيت الأبيض الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها جاءت في توقيت سيئ خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان."حماس" تدين الغارة الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد "فشلها" في اغتيال قياداتهارئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

