https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الوزراء-القطري-نحتفظ-بحق-الرد-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-الدوحة-1104678251.html

رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

سبوتنيك عربي

صرح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T20:52+0000

2025-09-09T20:52+0000

2025-09-09T20:52+0000

قطر

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_56a25ead979a0c65486f0e09ec9f81a0.jpg

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن "قطر تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة"، والذي وصفه بـ"السافر"، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.وقال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "تصريحات نتنياهو عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف إعادة تشكيل الخليج أيضا".وأكد وزير الخارجية القطري أن "ما جرى يمثل لحظة مفصلية تتطلب ردا إقليميا موحدا على التصرفات الإسرائيلية الهمجية"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر تميم بن حمد، وجّه بمراجعة شاملة للسياسات والإجراءات لضمان الردع ومنع تكرار هذه الاعتداءات".وفي السياق ذاته، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن الدوحة ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي باعتباره "حادثًا خطيرًا".وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هددت حياة المواطنين القطريين والمواطنين الأجانب على أراضيها".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250909/في-اتصال-هاتفي-مع-تميم-بن-حمد-السيسي-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-قيادات-حماس-في-قطر-1104677163.html

https://sarabic.ae/20250909/بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يشددان-على-احترام-سيادة-الدول-العربية-1104670602.html

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار