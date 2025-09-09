https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الوزراء-القطري-نحتفظ-بحق-الرد-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-الدوحة-1104678251.html
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
سبوتنيك عربي
صرح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T20:52+0000
2025-09-09T20:52+0000
2025-09-09T20:52+0000
قطر
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_56a25ead979a0c65486f0e09ec9f81a0.jpg
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن "قطر تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة"، والذي وصفه بـ"السافر"، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.وقال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "تصريحات نتنياهو عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف إعادة تشكيل الخليج أيضا".وأكد وزير الخارجية القطري أن "ما جرى يمثل لحظة مفصلية تتطلب ردا إقليميا موحدا على التصرفات الإسرائيلية الهمجية"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر تميم بن حمد، وجّه بمراجعة شاملة للسياسات والإجراءات لضمان الردع ومنع تكرار هذه الاعتداءات".وفي السياق ذاته، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن الدوحة ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي باعتباره "حادثًا خطيرًا".وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هددت حياة المواطنين القطريين والمواطنين الأجانب على أراضيها".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/في-اتصال-هاتفي-مع-تميم-بن-حمد-السيسي-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-قيادات-حماس-في-قطر-1104677163.html
https://sarabic.ae/20250909/بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يشددان-على-احترام-سيادة-الدول-العربية-1104670602.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_136:0:2909:2080_1920x0_80_0_0_dc0ce448feb947eaaef56e28304d974e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
قطر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
صرح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة، في وقت سابق من اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن "قطر تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة"، والذي وصفه بـ"السافر"، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.
وقال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "تصريحات نتنياهو عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف إعادة تشكيل الخليج أيضا".
وأكد وزير الخارجية القطري أن "ما جرى يمثل لحظة مفصلية تتطلب ردا إقليميا موحدا على التصرفات الإسرائيلية الهمجية"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر تميم بن حمد، وجّه بمراجعة شاملة للسياسات والإجراءات لضمان الردع ومنع تكرار هذه الاعتداءات".
وأكد أن "الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها، والولايات المتحدة أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من بدء الهجوم الإسرائيلي".
وفي السياق ذاته، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن الدوحة ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي
باعتباره "حادثًا خطيرًا".
وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هددت حياة المواطنين القطريين والمواطنين الأجانب على أراضيها".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي
، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس
" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.