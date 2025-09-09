https://sarabic.ae/20250909/بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يشددان-على-احترام-سيادة-الدول-العربية-1104670602.html
بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر.. الملك الأردني والرئيس المصري يشددان على احترام سيادة الدول العربية
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد...
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن "العاهل الأردني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، شددا خلاله على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمن واستقرار قطر".وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر، وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.
وذكرت وكالة
الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن "العاهل الأردني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، شددا خلاله على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمن واستقرار قطر".
وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر، وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي
، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس
" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.