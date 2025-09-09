https://sarabic.ae/20250909/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تعلق-لـسبوتنيك-على-استهداف-وفد-حماس-في-قطر-1104666526.html

منظمة التحرير الفلسطينية تعلق لـ"سبوتنيك" على استهداف وفد "حماس" في قطر

منظمة التحرير الفلسطينية تعلق لـ"سبوتنيك" على استهداف وفد "حماس" في قطر

أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب، أن "استهداف قيادات "حماس" في قطر، يمثل تطورًا خطيرًا... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار الصالحي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف قيادات "حماس" بالاغتيالات والقتل، وهو ما بات يشكل السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى".وأضاف الصالحي أن "هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا مباشرًا لسيادة دولة عربية، وانتهاكًا سافرًا وغير مسبوق لهذه السيادة، خاصة وأن قطر تلعب دورًا محوريًا في عملية الوساطة من أجل وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب". وشدد على أن "هذا الاستهداف يعدّ تحديًا لكل الأعراف والقوانين الدولية بهذا الشأن".وأكد الدكتور الصالحي أن "إسرائيل لا ترغب في أي عملية لوقف إطلاق النار، وأنها ماضية في الإبادة الجماعية والتهجير، بل ورفضت المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية".وفيما يتعلق بتأثير الحادث على المفاوضات المقبلة، أوضح الصالحي أنه "بدون شك يبعث برسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التفاوض، حتى وإن كانت المقترحات صادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه بتنسيق كامل مع إسرائيل".ويرى الصالحي أن "الولايات المتحدة إما أنها متواطئة تمامًا مع إسرائيل وتقوم بدور الخديعة والتكتيكات الثانوية لخدمة إسرائيل أو أن أمريكا نفسها تجد عدم تجاوب من قبل الحكومة الإسرائيلية على ما تطرحه".واعتبر الصالحي أن "هذا الحادث يعدّ استخفافًا بالرئيس الأمريكي نفسه"، مضيفًا: "عندما يقدّم رئيس دولة عظمى مقترحًا، ويتم استهداف الوفد المفاوض الذي يبحث هذا المقترح، فإن ذلك يعني إما أن الرئيس الأمريكي يلعب دور الخداع ضد حركة حماس لصالح حكومة نتنياهو أو أن إسرائيل لا تلقي بالًا لمقترحات الرئيس الأمريكي نفسه".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

