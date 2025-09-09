https://sarabic.ae/20250909/مكتب-نتنياهو-العملية-ضد-كبار-قادة-حماس-مستقلة-وبادرت-بها-إسرائيل-وتتحمل-مسؤوليتها-الكاملة-1104662113.html

مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة "حماس" مستقلة وبادرت بها إسرائيل وتتحمل مسؤوليتها الكاملة

مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة "حماس" مستقلة وبادرت بها إسرائيل وتتحمل مسؤوليتها الكاملة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد كبار قادة "حماس" مستقلة. 09.09.2025

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو، أن عملية سلاح الجو الإسرائيلي هي عملية بادرت بها إسرائيل وحدها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة.وأكد مكتب نتنياهو أن "العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستهداف بعض قيادات حركة حماس في قطر"، موضحة أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما على القيادة العليا لحركة حماس في الدوحة، وأن القيادي البارز في الحركة، خليل الحية، قد قُتل في الهجوم" على حد قولها.ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم من خلاله، أن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشنّ الحرب ضد دولة إسرائيل".وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس الفلسطينية في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وقال: "معظم قادة الحركة المتبقين يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا".وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها، مؤكدًا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة "ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة".

