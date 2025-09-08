نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
16:40 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 08.09.2025)
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Leo Correa
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، سكان مدينة غزة إلى مغادرة المدينة، معلنا عن تحضيرات لعملية برية كبيرة.
وأكد نتنياهو، في بيان مصور من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر 50 برجا للمراقبة في غزة خلال اليومين الماضيين، واصفا هذه العمليات بأنها "تمهيد" لعملية عسكرية رئيسية مرتقبة في المدينة، وفقا لموقع "تايمز أوف لإسرائيل".
وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية نجحت في تدمير "أوكار إرهابية" في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن تعليماته تتضمن استهداف مواقع أخرى مماثلة، في إطار تصعيد العمليات العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر ، مساء أمس الأحد، تحذيرا حاسما لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر"، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الرهائن وإنهاء الصراع الدائر.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، والجميع يريد إنهاء هذه الحرب".
وأضاف ترامب "الإسرائيليين قبلوا شروطي، وحان الوقت لكي تقبل حماس هذه الشروط أيضا".
واختتم ترامب منشوره بالقول: "لقد حذرت حماس من عواقب رفضها للشروط. هذا هو تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.
وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.
واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.