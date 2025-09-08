الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "أهمية الوساطة الذي تضطلع بها بلاده وأمريكا وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة

12:23 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "أهمية الوساطة الذي تضطلع بها بلاده وأمريكا وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى، وكبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع في القاهرة، العقيد جايسون ويمبرلي، وكبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية، جابريلي لامبورت.
كما "شهد اللقاء توافقا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وأمريكا، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، "استمرار بلاده في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدا لإحياء العملية السياسية، وصولا إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا وسنواجه التحديات بقوة
3 سبتمبر, 14:59 GMT
كذلك "تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر وأمريكا، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة".
كما شهد اللقاء "تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية، إذ أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية مناورات “النجم الساطع 2025” باعتبارها امتدادا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين".
كما تناول اللقاء "سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين مصر وأمريكا وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".
يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، أجرى يوم السبت الماضي، أول زيارة إلى إسرائيل بصفته قائدا للقيادة المركزية الأمريكية، والتقى بالفريق إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي.
وناقش الطرفان الأمن الإقليمي والتحالف العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال الأدميرال كوبر خلال الزيارة: "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بأمن إسرائيل. ونحن ملتزمون معا بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
