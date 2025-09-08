https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-المصري-يبحث-مع-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-الأوضاع-في-غزة-1104625096.html

الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة

الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "أهمية الوساطة الذي تضطلع بها بلاده وأمريكا وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج...

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى، وكبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع في القاهرة، العقيد جايسون ويمبرلي، وكبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية، جابريلي لامبورت.كما "شهد اللقاء توافقا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وأمريكا، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كذلك "تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر وأمريكا، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة".كما تناول اللقاء "سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين مصر وأمريكا وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، أجرى يوم السبت الماضي، أول زيارة إلى إسرائيل بصفته قائدا للقيادة المركزية الأمريكية، والتقى بالفريق إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي. وناقش الطرفان الأمن الإقليمي والتحالف العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال الأدميرال كوبر خلال الزيارة: "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بأمن إسرائيل. ونحن ملتزمون معا بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

