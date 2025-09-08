الرئيس المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "أهمية الوساطة الذي تضطلع بها بلاده وأمريكا وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى، وكبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع في القاهرة، العقيد جايسون ويمبرلي، وكبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية، جابريلي لامبورت.
كما "شهد اللقاء توافقا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وأمريكا، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، "استمرار بلاده في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدا لإحياء العملية السياسية، وصولا إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".
كذلك "تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر وأمريكا، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة".
كما شهد اللقاء "تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية، إذ أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية مناورات “النجم الساطع 2025” باعتبارها امتدادا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين".
كما تناول اللقاء "سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين مصر وأمريكا وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".
يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول براد كوبر، أجرى يوم السبت الماضي، أول زيارة إلى إسرائيل بصفته قائدا للقيادة المركزية الأمريكية، والتقى بالفريق إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي.
This week, Adm. Brad Cooper traveled to Israel for the first time as commander of U.S. Central Command. He met with Lt. Gen. Eyal Zamir, Chief of the General Staff of the Israel Defense Forces, to discuss regional security and the strong U.S.-Israel military alliance.— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2025
“The… pic.twitter.com/4oZrVNGJZ4
وناقش الطرفان الأمن الإقليمي والتحالف العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال الأدميرال كوبر خلال الزيارة: "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بأمن إسرائيل. ونحن ملتزمون معا بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".