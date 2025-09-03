https://sarabic.ae/20250903/السيسي-نعلم-ما-يحاك-ضدنا-وسنواجه-التحديات-بقوة-1104469567.html

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا وسنواجه التحديات بقوة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تدرك تماما "ما يحاك ضدها" من مخططات، مشددا على يقظة الدولة وجاهزيتها لمواجهة التحديات بإجراءات...

وأضاف أن مصر ماضية في تعزيز الأمن والاستقرار، معتمدة على صمود شعبها وقدراتها الذاتية، مؤكدا: "نثق في عون الله، ونعتمد على قوة شعبنا وإمكانياتنا لضمان حياة آمنة ومستقرة للمواطنين في جميع أنحاء الوطن".وكانت مصر قد أدانت، الاثنين الماضي، "توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة من جانب القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في القطاع".وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "القاهرة تدين استمرار توسع العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب على قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة".وأكد البيان أن "عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غيابا كاملا للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة، وهو ما يهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع".وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".

