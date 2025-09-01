https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html

مصر: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت حربا للتجويع

مصر: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت حربا للتجويع

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "الشعب الفلسطيني يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه". 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T13:35+0000

2025-09-01T13:35+0000

2025-09-01T13:35+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d2b80aff960b76ecae864313ddadf054.jpg

وأوضح مدبولي، أثناء إلقائه كلمة مصر خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، أن "الحرب الإسرائيلية لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربا للتجويع"، مشيرا إلى أن "مصر تدين بأشد العبارات توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة".وأوضاف أن "مصر ترفض وتدين المساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، متابعا: "ندين الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية".وأشار إلى أن الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة الإعمار.وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250824/مصر-وإيران-تؤكدان-ضرورة-تحرك-الدول-الإسلامية-لـوقف-الإبادة-في-غزة-1104097650.html

https://sarabic.ae/20250824/مصر-تحذر-من-استمرار-إسرائيل-في-توسيع-عملياتها-العسكرية-داخل-قطاع-غزة-1104089261.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي