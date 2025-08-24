https://sarabic.ae/20250824/مصر-تحذر-من-استمرار-إسرائيل-في-توسيع-عملياتها-العسكرية-داخل-قطاع-غزة-1104089261.html

مصر تحذر من استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي تؤكد على وجود مجاعة.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، شدد عبد العاطي على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الصارخة"، منوهاً الى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الإغاثية والطبية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".وأطلع الوزير ألمصري، نظيره الألماني على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، متناولاً فى هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.كما أطلع وزير الخارجية المصري، نظيره الألماني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، لا سيما بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة اسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره فى سبيل معالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.وحذر عبد العاطي، من أن استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع لن يسفر عنه سوى تأجيج الوضع المتأزم وأن رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد فاديفول، تطلع ألمانيا للمشاركة فى المؤتمر، مبدياً اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة ولخطورة الوضع الإنسانى داخل القطاع.وتواصل مصر جهودها لدعم الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الفوج الثالث من القافلة الـ20 انطلق باتجاه القطاع، محملا بمساعدات غذائية وإنسانية أساسية، ولكن القوات الإسرائيلية تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في القطاع.وتتضمن القوافل المصرية كميات من الزيت والأرز والسكر والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن "مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة".يذكر أن خطة "احتلال غزة" تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

