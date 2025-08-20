https://sarabic.ae/20250820/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوافق-على-عميلة-السيطرة-على-غزة--عاجل---1103939174.html
"عربات جدعون 2".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على عميلة السيطرة على غزة
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية". 20.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.وبدورها، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية. ولفت الموقع إلى أن مصادقة كاتس على الخطة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة. يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"عربات جدعون 2".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على عميلة السيطرة على غزة
06:16 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 07:06 GMT 20.08.2025)
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.
وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت".
وبدورها، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف
أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية.
ولفت الموقع إلى أن مصادقة كاتس على الخطة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
يتضمن القرار تمديد مدة خدمة الجنود الموجودين في الخدمة حاليا لـ 40 يوما إضافية، بينما بدء استدعاء بقية جنود الاحتياط في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة
تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.