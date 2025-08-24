https://sarabic.ae/20250824/الخارجية-الفلسطينية-احتلال-مدينة-غزة-سيقضي-على-مقومات-الحياة-لأكثر-من-مليوني-فلسطيني-بالقطاع-1104081513.html

الخارجية الفلسطينية: احتلال مدينة غزة سيقضي على مقومات الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع

الخارجية الفلسطينية: احتلال مدينة غزة سيقضي على مقومات الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، التأكيد على استمرار حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، بهدف "حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف...

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ظهر اليوم الأحد، أن الوزارة "تستند إلى الإعلان الأممي والخاص بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وضع حد لها".وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "المجاعة في القطاع ليست طبيعية أو ناتجة عن شح الإمكانيات، بل هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب".وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الفشل الدولي في وقف المجاعة فورًا يضرب المنظومة الأخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل توفر القناعة لدى المنظمات الأممية المختصة ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح".يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

إسرائيل

قطاع غزة

2025

