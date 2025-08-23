https://sarabic.ae/20250823/مقتل-المصور-الصحفي-الفلسطيني-خالد-المدهون-بنيران-إسرائيلية-في-غزة-صور-1104068370.html

مقتل المصور الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة... صور

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن خالد المدهون، المصور الصحفي الفلسطيني بـ"تلفزيون فلسطين"، قتل بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد المركز الإعلامي الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن "المدهون قتل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أثناء تأديته لواجبه المهني في تغطية الأحداث في منطقة زكيم شمال اقطاع".وأكد المركز الفلسطيني أن "خالد المدهون قتل جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، حيث نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المدهون، مصور تلفزيون فلسطين.وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان: "ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى الأسرة الصحفية، الزميل الصحفي الشهيد خالد محمد مصطفى المدهون مصور تلفزيون فلسطين".وأضافت النقابة: "ارتقى المدهون يوم السبت 23 أغسطس 2025"، مشددة في بيان لها على أن "استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني".وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن "تل أبيب لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر".وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للـ"أونروا"، أن "المجاعة في غزة، هي نتيجة مباشرة لحظر إسرائيل دخول الغذاء والمواد الأساسية على مدى شهور"، مؤكدًا أن "وقف انتشار المجاعة ممكن عبر وقف إطلاق النار والسماح للمنظمات الإنسانية بأداء عملها"، مشددًا على أنه "يمكن السماح باستمرار هذا الوضع في غزة مع الإفلات من العقاب".وفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بالمجاعة في قطاع غزة.وتبعا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.

