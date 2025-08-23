https://sarabic.ae/20250823/عشرات-القتلى-والمصابين-في-استهداف-إسرائيلي-لخيام-النازحين-ومنتظري-المساعدات-في-غزة-1104057330.html
أفادت مصادر طبية فلسطينية ومحلية، اليوم السبت، بسقوط عشرات القتلى والمصابين في مواقع متفرقة من قطاع غزة، نتيجة عمليات عسكرية إسرائيلية تركزت في جنوب القطاع
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط 17 قتيلا بينهم 6 أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين".في السياق ذاته، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.وأعلن مستشفى "العودة" في القطاع، أن "عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف مسيرات إسرائيلية لشقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع"، مضيفًا أنه استقبل قتيلين و26 مصابا خلال الـ24 الساعة الماضية، إثر قصف تجمعات المواطنين عند نقاط توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى "الأقصى" لاستكمال تلقي العلاج.وأضافت مصادر طبية فلسطينية أن طائرة مسيرة أطلقت النار على خيمة نازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل اثنتين وإصابة 14 مواطنا آخر.وأشارت فرق الإسعاف والطوارئ في القطاع إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية، مقتل 34 مواطنا في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".
أفادت مصادر طبية فلسطينية ومحلية، اليوم السبت، بسقوط عشرات القتلى والمصابين في مواقع متفرقة من قطاع غزة، نتيجة عمليات عسكرية إسرائيلية تركزت في جنوب القطاع واستهدفت خيام النازحين ومنتظر المساعدات الإنسانية فيه.
"وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط 17 قتيلا بينهم 6 أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين".
في السياق ذاته، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
وأعلن مستشفى "العودة" في القطاع، أن "عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف مسيرات إسرائيلية لشقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع"، مضيفًا أنه استقبل قتيلين و26 مصابا خلال الـ24 الساعة الماضية، إثر قصف تجمعات المواطنين عند نقاط توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى "الأقصى" لاستكمال تلقي العلاج.
كما لقي 9 فلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف استهدف منزلًا في حي "الصبرة" وسط قطاع غزة، وخيمة نازحين في خان يونس جنوبا، واستهداف منتظري المساعدات شمالي غزة.
وأضافت مصادر طبية فلسطينية أن طائرة مسيرة أطلقت النار على خيمة نازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل اثنتين وإصابة 14 مواطنا آخر.
وأشارت فرق الإسعاف والطوارئ في القطاع إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية، مقتل 34 مواطنا في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة،
وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.
وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".