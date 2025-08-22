https://sarabic.ae/20250822/الأمم-المتحدة-تعلن-حالة-المجاعة-الكارثية-في-غزة---عاجل-1104025390.html

الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل

الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة المجاعة الكارثية في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T09:53+0000

2025-08-22T09:53+0000

2025-08-22T10:11+0000

غزة

قطاع غزة

منظمة الأمم المتحدة

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0b/1091617953_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_1c8bde77f22f4e5b02e2cd171426075d.jpg

وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية.من جهته، أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، بأن مستوى الجوع بين الأطفال في غزة قد تضاعف ثلاث مرات في ستة أشهر، حيث يعاني طفل واحد من كل ثلاثة أطفال في غزة من سوء التغذية.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه المرحلة الخامسة من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.وفي وقت سابق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط القيادة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة والقضاء نهائيًا على حركة "حماس" الفلسطينية. وفي اليوم السابق، بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا على المدينة. ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي"، ستستمر العملية حتى عام 2026. وسيشارك نحو 130 ألف جندي احتياطي."الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرةتقرير: نتنياهو يعمل على تقويض فرص التوصل لاتفاق في غزة

https://sarabic.ae/20250821/نتنياهو-وصلت-إلى-غزة-للموافقة-على-عملية-احتلال-القطاع-1104006582.html

https://sarabic.ae/20250821/مصر-ترسل-قافلة-مساعدات-إلى-غزة-وإسرائيل-تتعنت-في-دخولها-فيديو-1103982514.html

غزة

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي