نتنياهو: وصلت إلى غزة للموافقة على عملية احتلال القطاع

نتنياهو: وصلت إلى غزة للموافقة على عملية احتلال القطاع

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع لاحتلال مدينة غزة وهزيمة حركة... 21.08.2025

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس: "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكداً أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات الجيش تشير إلى أن السيطرة العملياتية على مدينة غزة ستستغرق نحو شهرين.وصادق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

