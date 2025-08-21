https://sarabic.ae/20250821/نتنياهو-نقترب-من-نهاية-حرب-الجبهات-السبع-وسنحتل-غزة-حتى-لو-قبلت-حماس-الصفقة-1103999301.html
نتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة
وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سنفعل ذلك على أي حال، لا شك في ذلك - حماس لن تبقى في غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اتصالات تحذيرية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال القطاع؛ استعدادا لنقل سكان مدينة غزة جنوبا.جاء ذلك بعد ضربات مكثفة استهدفت المدينة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطة عسكرية أقرتها إسرائيل، أمس الأربعاء للسيطرة على المدينة، والتي شملت استدعاء 60 ألف جندي احتياطي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة "حماس" في قطاع غزة وهزيمتها.ونشر مكتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.وكان نتنياهو قد قرر، في وقت سابق أمس الأربعاء، عدم الرد على مقترح الوسطاء بعد مرور 48 ساعة من استلام تل أبيب رد حركة "حماس".وكان نتنياهو، قد أبدى، يوم الثلاثاء الماضي، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه حتى لو وافقت حركة "حماس" الفلسطينية على اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، فإن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة.
وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سنفعل ذلك على أي حال، لا شك في ذلك - حماس لن تبقى في غزة"، وفقا لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتابع نتنياهو مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا، قائلا: "نقترب من نهاية الحرب، حرب على 7 جبهات، تشمل إيران ووكلائها".
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اتصالات تحذيرية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال القطاع؛ استعدادا لنقل سكان مدينة غزة جنوبا.
جاء ذلك بعد ضربات مكثفة استهدفت المدينة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطة عسكرية أقرتها إسرائيل، أمس الأربعاء للسيطرة على المدينة، والتي شملت استدعاء 60 ألف جندي احتياطي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة "حماس" في قطاع غزة وهزيمتها.
ونشر مكتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.
وكان نتنياهو قد قرر، في وقت سابق أمس الأربعاء، عدم الرد على مقترح الوسطاء بعد مرور 48 ساعة من استلام تل أبيب رد حركة "حماس".
وكان نتنياهو، قد أبدى، يوم الثلاثاء الماضي، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة
، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة
تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.