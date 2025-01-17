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بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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https://sarabic.ae/20250117/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-البرغوثي-ليس-ضمن-صفقة-التبادل-حتى-اللحظة-1096879353.html
هيئة الأسرى الفلسطينيين: البرغوثي ليس ضمن صفقة التبادل حتى اللحظة
هيئة الأسرى الفلسطينيين: البرغوثي ليس ضمن صفقة التبادل حتى اللحظة
سبوتنيك عربي
صرح ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن مصير الأسير مروان البرغوثي لم يتحدد حتى اللحظة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:50+0000
2025-01-17T13:50+0000
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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الجمعة، عن ثائر شريتح أن "الأسير مروان البرغوثي حتى هذه اللحظة ليس من ضمن الصفقة، موضحًا أن الأسير نائل البرغوثي، عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 45 عاما من حياته في سجون الاحتلال، أنه من المقرر أن يتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى".وأشار ثائر شريتح إلى أنه "لا توجد أي قائمة تتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المنتظر إبرامها بين حركة حماس وإسرائيل".وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن العقبات التي برزت بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم تجاوزها.وقالت "حماس" في بيان، إنه "بفضل الجهود الحثيثة للوسطاء، تم في ساعات الفجر الأولى حل المشكلات الناجمة عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق".كما أكدت أن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى، وفقاً للجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة.يأتي هذا الإعلان بعد تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن عملية الإفراج عن الأسرى ستبدأ يوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في الصفقة. فيما يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني. أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250117/نتنياهو-حصلنا-على-ضمانات-باستمرار-الحرب-في-غزة-إذا-لم-تتم-تلبية-مطالبنا-1096873713.html
https://sarabic.ae/20250116/بعد-اتفاق-حماس-تقرير-هل-ينسحب-حزب-الصهيونية-الدينية-من-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل؟-1096827203.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار

هيئة الأسرى الفلسطينيين: البرغوثي ليس ضمن صفقة التبادل حتى اللحظة

13:50 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
صرح ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن مصير الأسير مروان البرغوثي لم يتحدد حتى اللحظة.
ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الجمعة، عن ثائر شريتح أن "الأسير مروان البرغوثي حتى هذه اللحظة ليس من ضمن الصفقة، موضحًا أن الأسير نائل البرغوثي، عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 45 عاما من حياته في سجون الاحتلال، أنه من المقرر أن يتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى".
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13:01 GMT
وأشار ثائر شريتح إلى أنه "لا توجد أي قائمة تتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المنتظر إبرامها بين حركة حماس وإسرائيل".
وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن العقبات التي برزت بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم تجاوزها.
وقالت "حماس" في بيان، إنه "بفضل الجهود الحثيثة للوسطاء، تم في ساعات الفجر الأولى حل المشكلات الناجمة عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق".
كما أكدت أن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى، وفقاً للجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة.
يأتي هذا الإعلان بعد تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن عملية الإفراج عن الأسرى ستبدأ يوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في الصفقة. فيما يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
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بعد اتفاق "حماس".. تقرير: هل ينسحب حزب "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟
أمس, 06:32 GMT
وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني. أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
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