https://sarabic.ae/20250117/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-البرغوثي-ليس-ضمن-صفقة-التبادل-حتى-اللحظة-1096879353.html

هيئة الأسرى الفلسطينيين: البرغوثي ليس ضمن صفقة التبادل حتى اللحظة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: البرغوثي ليس ضمن صفقة التبادل حتى اللحظة

سبوتنيك عربي

صرح ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن مصير الأسير مروان البرغوثي لم يتحدد حتى اللحظة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

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2025-01-17T13:50+0000

2025-01-17T13:50+0000

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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الجمعة، عن ثائر شريتح أن "الأسير مروان البرغوثي حتى هذه اللحظة ليس من ضمن الصفقة، موضحًا أن الأسير نائل البرغوثي، عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 45 عاما من حياته في سجون الاحتلال، أنه من المقرر أن يتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى".وأشار ثائر شريتح إلى أنه "لا توجد أي قائمة تتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المنتظر إبرامها بين حركة حماس وإسرائيل".وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن العقبات التي برزت بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم تجاوزها.وقالت "حماس" في بيان، إنه "بفضل الجهود الحثيثة للوسطاء، تم في ساعات الفجر الأولى حل المشكلات الناجمة عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق".كما أكدت أن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى، وفقاً للجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة.يأتي هذا الإعلان بعد تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن عملية الإفراج عن الأسرى ستبدأ يوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في الصفقة. فيما يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني. أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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