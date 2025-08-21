عربي
نائبة عربية بالكنيست لـ "سبوتنيك": خطة نتنياهو تدمير غزة وفصل الضفة لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية
وأكدت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 62 ألف شهيد بين أطفال ونساء ورجال وعجزة، تبني هذه الحكومة خطة جديدة لاحتلال مجدد لمدينة غزة، مؤكدة أن هذه العملية بدأت منذ أيام بإخراج الناس من بيوتها في الكثير من الأحياء في غزة وإجلائهم في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة.وأضافت أن الهدف الأساسي هو تدمير غزة نهائياً بحيث يُحصر الناس في المنطقة الجنوبية، ويقومون بعملية تطهير عرقي تُخلي المناطق الشمالية والمتاخمة للحدود من أي ذكر للمواطنين الفلسطينيين، مضيفة: "أبناء شعبنا في غزة يتعرضون لحرب إبادة".وأشارت توما إلى أن نتنياهو، على الرغم من أنه يناور ويتحدث عن إمكانية لصفقة، يؤجل النظر في الجواب الذي قدمته حماس بالموافقة على صفقة جزئية لتبادل الأسرى والرهائن ووقف الحرب لمدة 60 يوماً، ولفتت إلى أن نتنياهو لم يجمع الكابينيت الحكومي المصغر للنظر في هذه الخطة وإقرارها، بينما يستعد لإقرار الخطة العسكرية التي أعدها الجيش.وفي سياق متصل، قالت توما إن نتنياهو يعلم جيداً أن لديه مصاعب كبيرة داخل ائتلافه الحكومي، حيث يهدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالخروج من الحكومة، مما قد يشكل خطراً على أي اتفاق لإنهاء الحرب.وأوضحت أن نتنياهو يناور بين التهديد بعملية عسكرية واسعة والتلويح بإمكانية صفقة، مشيرة إلى أن "كسب الوقت هو لعبة نتنياهو دائماً، حتى وإن كان ذلك على حساب جثث ودماء الفلسطينيين".وأكدت أن ما يفضح الدور الذي تقوم به هذه الحكومة هو خطة البناء المسماة "إي 1"، حيث تم إقرار خطة متكاملة لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة. وشددت على أن هذه الخطة تقطع أوصال الضفة الغربية وتجعلها منطقتين غير متصلتين جغرافياً، مما يخدم الهدف الرئيسي للحكومة وهو القضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، أو على الأقل زرع حقائق على الأرض تمنع قيام هذه الدولة مستقبلاً.ودعت توما العالم إلى التحرك، كما فعل في الماضي بمنع البناء في هذه المنطقة، وأن يمنع عملياً مثل هذه الخطة الاستيطانية التي من شأنها أن تعقد الأمور أكثر وأكثر.واختتمت بالقول إن هذه الحكومة ترتكب مجموعة من الجرائم من ضمنها الاستيطان المعرّف كجريمة حرب، وتنتهك القانون الدولي في تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي لمنطقة تحت الاحتلال، مشيرة إلى ضرورة أن يدافع العالم عن الفلسطينيين وعن القانون الدولي الذي أصبح يُداس بشكل يومي.ووافقت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تشكل هذه الخطوة الخطير انتقادات حادة لتل أبيب حول العالم، خاصة وأنها خطوة تقوض فرصة حل الدولتين.والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".في سياق متصل، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت". وبدورها، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
نائبة عربية بالكنيست لـ "سبوتنيك": خطة نتنياهو تدمير غزة وفصل الضفة لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية

12:00 GMT 21.08.2025

حصري
قالت النائبة العربية في الكنيست، عايدة توما سليمان، إن حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية ما زالت تناور من أجل الوصول إلى هدفها الاستراتيجي من هذه الحرب، وهو القضاء على أي إمكانية لتحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال ومن حرب الإبادة التي يتعرض لها.
وأكدت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 62 ألف شهيد بين أطفال ونساء ورجال وعجزة، تبني هذه الحكومة خطة جديدة لاحتلال مجدد لمدينة غزة، مؤكدة أن هذه العملية بدأت منذ أيام بإخراج الناس من بيوتها في الكثير من الأحياء في غزة وإجلائهم في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة.
وأضافت أن الهدف الأساسي هو تدمير غزة نهائياً بحيث يُحصر الناس في المنطقة الجنوبية، ويقومون بعملية تطهير عرقي تُخلي المناطق الشمالية والمتاخمة للحدود من أي ذكر للمواطنين الفلسطينيين، مضيفة: "أبناء شعبنا في غزة يتعرضون لحرب إبادة".
وأشارت توما إلى أن نتنياهو، على الرغم من أنه يناور ويتحدث عن إمكانية لصفقة، يؤجل النظر في الجواب الذي قدمته حماس بالموافقة على صفقة جزئية لتبادل الأسرى والرهائن ووقف الحرب لمدة 60 يوماً، ولفتت إلى أن نتنياهو لم يجمع الكابينيت الحكومي المصغر للنظر في هذه الخطة وإقرارها، بينما يستعد لإقرار الخطة العسكرية التي أعدها الجيش.
وفي سياق متصل، قالت توما إن نتنياهو يعلم جيداً أن لديه مصاعب كبيرة داخل ائتلافه الحكومي، حيث يهدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالخروج من الحكومة، مما قد يشكل خطراً على أي اتفاق لإنهاء الحرب.
وأوضحت أن نتنياهو يناور بين التهديد بعملية عسكرية واسعة والتلويح بإمكانية صفقة، مشيرة إلى أن "كسب الوقت هو لعبة نتنياهو دائماً، حتى وإن كان ذلك على حساب جثث ودماء الفلسطينيين".
وأكدت أن ما يفضح الدور الذي تقوم به هذه الحكومة هو خطة البناء المسماة "إي 1"، حيث تم إقرار خطة متكاملة لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة.
وشددت على أن هذه الخطة تقطع أوصال الضفة الغربية وتجعلها منطقتين غير متصلتين جغرافياً، مما يخدم الهدف الرئيسي للحكومة وهو القضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، أو على الأقل زرع حقائق على الأرض تمنع قيام هذه الدولة مستقبلاً.
ودعت توما العالم إلى التحرك، كما فعل في الماضي بمنع البناء في هذه المنطقة، وأن يمنع عملياً مثل هذه الخطة الاستيطانية التي من شأنها أن تعقد الأمور أكثر وأكثر.
واختتمت بالقول إن هذه الحكومة ترتكب مجموعة من الجرائم من ضمنها الاستيطان المعرّف كجريمة حرب، وتنتهك القانون الدولي في تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي لمنطقة تحت الاحتلال، مشيرة إلى ضرورة أن يدافع العالم عن الفلسطينيين وعن القانون الدولي الذي أصبح يُداس بشكل يومي.
ووافقت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.
وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تشكل هذه الخطوة الخطير انتقادات حادة لتل أبيب حول العالم، خاصة وأنها خطوة تقوض فرصة حل الدولتين.
والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
في سياق متصل، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.
وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت". وبدورها، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية.
يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
