بث مباشر
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تشكل هذه الخطوة الخطير انتقادات حادة لتل أبيب حول العالم، خاصة وأنها خطوة تقوض فرصة حل الدولتين.والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.
إسرائيل توافق على مخطط "إي 1" لفصل الضفة الغربية

13:32 GMT 20.08.2025
مستوطنات
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Twitter.com
تابعنا عبر
وافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.
وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"حماس": خطة سموتريتش الاستيطانية تهدف لعزل القدس
14 أغسطس, 11:17 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تشكل هذه الخطوة الخطير انتقادات حادة لتل أبيب حول العالم، خاصة وأنها خطوة تقوض فرصة حل الدولتين.
والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": "إي 1" من أخطر المخططات الاستيطانية في آخر 4 عقود
15 أغسطس, 19:04 GMT
يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.
وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.
ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.
