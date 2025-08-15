https://sarabic.ae/20250815/مستشار-محافظ-القدس-يكشف-لـ-سبوتنيك-مخاطر-وتداعيات-تنفيذ-إسرائيل-مشروع-إي-1-الاستيطاني-1103772060.html

مستشار محافظ القدس يكشف لـ "سبوتنيك" مخاطر وتداعيات تنفيذ إسرائيل مشروع "إي 1" الاستيطاني

مستشار محافظ القدس يكشف لـ "سبوتنيك" مخاطر وتداعيات تنفيذ إسرائيل مشروع "إي 1" الاستيطاني

سبوتنيك عربي

حذر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، من خطورة إعلان إسرائيل الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ضمن مخطط "مشروع إي 1" الاستيطاني، الذي يهدف لفصل... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T18:07+0000

2025-08-15T18:07+0000

2025-08-15T18:07+0000

حصري

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

آخر أخبار القدس الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091671351_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b97b046f4510f90463bdec56edd844db.jpg

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن المخطط كان مقررا عام 1990، والاستيلاء على 12 ألف دونم في حينها، ولكن تجمد المشروع نتيجة ضغوط سياسية دولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1997 تم تجديد المشروع والموافقة عليه، واتخاذ صفة المشروعية النهائية في الكنيست، لكن تم تجميده أيضا.وأكد أن إسرائيل تجد الفرصة سانحة الآن حتى تنفذ المشروع وتعيد إحيائه من جديد، فالمنطقة الواقعة شرق مدينة القدس والتي تسميها إسرائيل في خطتها "إي 1"، هي منطقة حيوية تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وبالنسبة لإسرائيل سوف تربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع مستوطنات داخل جدار الفصل العنصري في القدس، بالمستوطان الواقعة شرق مدينة القدس.وأوضح أن إسرائيل بعد العدوان على غزة، أعلنت عن ضم كتل استيطانية ضخمة في جنوب مدينة القدس، غوش عتصيون والتي يعيش فيها 63 ألف مستوطن، وكتلة معاليه أودميم، والذي يسعى المشروع لتوسعة البناء فيها، ويتواجد هناك 42 ألف مستوطن، وكتلة جفعات زئيف، التي يعيش فيها 21 ألف مستوطن، وكتلة النبي يعقوب بـ 26 ألف مستوطن، وهو ما يزيد من أعداد اليهود في مدينة القدس إلى أكثر من 200 ألف يهودي.ونوه الرفاعي إلى مشروع "القدس 2050"، الذي طرح قبل بداية العدوان على غزة، وكان يتحدث عن توسعة حدود بلدية القدس لتصل إلى بيت لحم جنوبا، وأريحا شرقا، وبالتالي إحياء مشروع "إي 1" يأتي كخطوة من أجل إقامة القدس الكبرى، وربط المستوطنات المحيطة في مدينة القدس ببعضها البعض، لا سيما أن هناك مشاريع استيطانية أيضا تخص الطرق وشبكة المواصلات، سوف تعزل المواطن العربي عن المستوطن.وكشف عن بدء تنفيذ شوارع وطرق سوف تخصص لليهود، وطرق أخرى للعرب، وهناك ما يعرف بـ "نسيج الحياة"، الذي سوف يربط منطقة العيزرية والزعيم، لمرور العرب من هذا الشارع، وعدم المرور من الشارع الذي يرتاده المستوطنون وهناك أيضا شارع مقرر في منطقة عناتا سيربط بينها وبين قرية حزما، حتى يفصلوا المستوطنين عن العرب.وعن سبب إحياء إسرائيل للمشروع في الوقت الحالي، قال مستشار محافظ القدس، إنها تخشى من الاعترافات المتتالية من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وتخشى من تجديد ما يعرف بحل الدولتين، خاصة في ظل المؤتمر الذي عقد في الأمم المتحدة برعاية سعودية فرنسية، وتخشى من المؤتمر القادم في شهر سبتمر/ أيلول الذي سيخصص للاعتراف بدولة فلسطين والحديث عن حل الدولتين.وبحسب الرفاعي، إسرائيل لا تريد أن يبقى حل الدولتين قائمًا، وترغب في أن تعدم خيار الدولة الفلسطينية، ولا يمكن إقامة هذه الدولة بدون القدس، ولا يمكن إقامة دولة فلسطينية غير مترابطة جغرافيا، لذلك شمال الضفة سيتم فصله عن جنوب الضفة، بإقامة مثل هذا المشروع.واستطرد: "الأغوار الفلسطينية سيتم فصلها، والتجمعات البدوية شرق مدينة القدس سوف يتم القضاء عليها، لا سيما الخان الأحمر الذي خضنا فيه معركة طويلة عام 2018 لمدة 4 شهور، حتى استطاعنا تثبيت سكان هذا التجمع في مساكنهم ومنازلهم".وأشار إلى أن بن غفير وسموتريتش استغلوا حاجة نتنياهو لهم للإبقاء على الحكومة، وعدم إقالتها، من أجل ضم أراضي الضفة الغربية، والموافقة على هذه المشروعات.وعن تداعيات إقامة المشروع، أوضح أنه في حال التنفيذ الفعلي، سوف يصبح هناك حلقة استيطانية حول مدينة القدس، تفصلها تماما عن محيطها العربي، إذ أن قوات الاحتلال قبل عدة أشهر أعلنت عن بناء وحدات استيطانية في جنوب مدينة القدس في مناطق "أم طوبا" و"صور باهر" و"المكبر"، وأعلنت عن بناء 9 آلاف وحدة في منطقة قلنديا شمال القدس، مع إقامة شبكة المواصلات التي تسعى لإنشائها لربط هذه المواصلات بعضها ببعض.وتابع: "سوف يصبح هناك حلقة استيطانية مكتملة الأركان على جميع مدينة القدس لتفصلها عن محيطها العربي، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، وهو ما يؤثر على التركيبة السكانية في مدينة القدس، حيث سيصبح السكان العرب أقلية نتيجة إضافة كل هذه الأعداد من المستوطنين، بالتالي سيتم تهويد مدينة القدس، جغرافيا وديموغرافيا وسكانيا.وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكداً أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلناً أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".وأضاف سموتريتش أن المصادقة على المشروع تأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة على الأرض، معتبراً الخطوة "تجسيداً للصهيونية في أبهى صورها".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوّض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.

https://sarabic.ae/20250814/حماس-خطة-سموتريتش-الاستيطانية-تهدف-لعزل-القدس-1103718289.html

https://sarabic.ae/20250810/الشرطة-الإسرائيلية-اعتقال-خلية-في-القدس-خططت-لـأعمال-إرهابية-1103574482.html

https://sarabic.ae/20250815/بين-إسرائيل-الكبرى-ومستوطنة-الفصل-هل-تكون-نهاية-حلم-الدولة-الفلسطينية-1103747299.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن