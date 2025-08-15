https://sarabic.ae/20250815/باكستان-مشروع-إسرائيل-الكبرى-استفزاز-واستخفاف-بالمجتمع-الدولي-1103763107.html

باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي

باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن إنشاء ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرةً إلى... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T13:46+0000

2025-08-15T13:46+0000

2025-08-15T13:46+0000

العالم

أخبار العالم الآن

باكستان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_259d6e197b3b3b8232d8dfa3f0147fde.jpg

وبحسب البيان فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي، متجاهلةً الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض هذه الأفكار والتحرك فورًا لوقف سياسات التهجير والاستيطان". وأكدت باكستان على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف. يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى تمسكه بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضي فلسطينية وأجزاء من دول مجاورة.وتواصل باكستان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.يذكر أنه في 13 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي، وقال نتنياهو إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-موعد-هجومه-البري-الجديد-على-غزة-1103758799.html

https://sarabic.ae/20250814/الإمارات-تدين-تصريحات-نتنياهو-حول-إسرائيل-الكبرى-1103738299.html

باكستان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار