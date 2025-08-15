https://sarabic.ae/20250815/باكستان-مشروع-إسرائيل-الكبرى-استفزاز-واستخفاف-بالمجتمع-الدولي-1103763107.html
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن إنشاء ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرةً إلى... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T13:46+0000
2025-08-15T13:46+0000
2025-08-15T13:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_259d6e197b3b3b8232d8dfa3f0147fde.jpg
وبحسب البيان فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي، متجاهلةً الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض هذه الأفكار والتحرك فورًا لوقف سياسات التهجير والاستيطان". وأكدت باكستان على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف. يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى تمسكه بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضي فلسطينية وأجزاء من دول مجاورة.وتواصل باكستان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.يذكر أنه في 13 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي، وقال نتنياهو إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-موعد-هجومه-البري-الجديد-على-غزة-1103758799.html
https://sarabic.ae/20250814/الإمارات-تدين-تصريحات-نتنياهو-حول-إسرائيل-الكبرى-1103738299.html
باكستان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_182:0:2805:1967_1920x0_80_0_0_91b7940ee079456628515a8c72d8e34f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي
أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن إنشاء ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرةً إلى خطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب البيان فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي
، متجاهلةً الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض هذه الأفكار والتحرك فورًا لوقف سياسات التهجير والاستيطان".
وأكدت باكستان على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى تمسكه بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضي فلسطينية وأجزاء من دول مجاورة.
وتواصل باكستان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.
يذكر أنه في 13 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي، وقال نتنياهو إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.