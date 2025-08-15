عربي
أمساليوم
بث مباشر
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن إنشاء ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرةً إلى... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T13:46+0000
2025-08-15T13:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_259d6e197b3b3b8232d8dfa3f0147fde.jpg
وبحسب البيان فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي، متجاهلةً الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض هذه الأفكار والتحرك فورًا لوقف سياسات التهجير والاستيطان". وأكدت باكستان على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف. يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى تمسكه بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضي فلسطينية وأجزاء من دول مجاورة.وتواصل باكستان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.يذكر أنه في 13 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي، وقال نتنياهو إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
باكستان
إسرائيل
باكستان: مشروع "إسرائيل الكبرى" استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي

13:46 GMT 15.08.2025
© AP Photoرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع أبنائه أفنير ويائير
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع أبنائه أفنير ويائير
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن إنشاء ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرةً إلى خطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب البيان فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي، متجاهلةً الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض هذه الأفكار والتحرك فورًا لوقف سياسات التهجير والاستيطان".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
11:26 GMT
وأكدت باكستان على دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى تمسكه بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضي فلسطينية وأجزاء من دول مجاورة.
وتواصل باكستان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.
يذكر أنه في 13 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي، وقال نتنياهو إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
أمس, 20:02 GMT
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
