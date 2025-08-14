https://sarabic.ae/20250814/الإمارات-تدين-تصريحات-نتنياهو-حول-إسرائيل-الكبرى-1103738299.html
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى".
وجاء في بيان الخارجية الإماراتية: "أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وخططها التوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".من جانبها، أكدت "حماس" أن "هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".وصرحت مصر حرصها على إرساء السلام فى الشرق الاوسط، وإدانتها لما أثير ببعض وسائل الإعلام الاسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينييننتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية، ودعت "المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن الإدلاء بالتصريحات والقيام بأعمال استفزازية".
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وخططها التوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.
وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".
ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".
من جانبها، أكدت "حماس" أن "هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، وترفض تمامًا الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وصرحت مصر حرصها على إرساء السلام فى الشرق الاوسط، وإدانتها لما أثير ببعض وسائل الإعلام الاسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".