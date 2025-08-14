عربي
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"
وجاء في بيان الخارجية الإماراتية: "أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وخططها التوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".من جانبها، أكدت "حماس" أن "هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".وصرحت مصر حرصها على إرساء السلام فى الشرق الاوسط، وإدانتها لما أثير ببعض وسائل الإعلام الاسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينييننتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

20:02 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى".
وجاء في بيان الخارجية الإماراتية: "أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية، ودعت "المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن الإدلاء بالتصريحات والقيام بأعمال استفزازية".

مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إدانات عربية لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أمس, 20:35 GMT
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وخططها التوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.

وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".

ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".
أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تمس الأمن القومي العربي
أمس, 20:25 GMT
من جانبها، أكدت "حماس" أن "هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، وترفض تمامًا الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وصرحت مصر حرصها على إرساء السلام فى الشرق الاوسط، وإدانتها لما أثير ببعض وسائل الإعلام الاسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".
بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين
نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
