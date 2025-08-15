https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-موعد-هجومه-البري-الجديد-على-غزة-1103758799.html
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
2025-08-15T11:26+0000
2025-08-15T11:26+0000
2025-08-15T11:26+0000
ونقلت، اليوم الجمعة، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تلك العملية لن تنطلق قبل سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تسعى القيادة العسكرية إلى منح القوات فترة راحة وتعاف عقب أشهر من القتال المكثف.كما يسعى الجيش الإسرائيلي إلى التحضير لنشر وحدات إضافية، بينها قوات احتياط تلقت مؤخرا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، وهو ما قد يتعارض مع موسم عطلاتها، بحسب وسائل الإعلام.وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن بدء العملية مشروط بإجلاء ما يقرب من مليون مدني من مدينة غزة ومحيطها إلى مناطق إنسانية في جنوب القطاع.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
الأخبار
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى ألويتها بالتحضير لعملية برية جديدة في قطاع غزة، بعد عام من انتهاء الحملة العسكرية الكبرى في شمالي القطاع، التي انطلقت معركتها البرية قبل نحو 20 شهرا.
ونقلت، اليوم الجمعة، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تلك العملية
لن تنطلق قبل سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تسعى القيادة العسكرية إلى منح القوات فترة راحة وتعاف عقب أشهر من القتال المكثف.
كما يسعى الجيش الإسرائيلي
إلى التحضير لنشر وحدات إضافية، بينها قوات احتياط تلقت مؤخرا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، وهو ما قد يتعارض مع موسم عطلاتها، بحسب وسائل الإعلام.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن بدء العملية مشروط بإجلاء ما يقرب من مليون مدني من مدينة غزة ومحيطها إلى مناطق إنسانية في جنوب القطاع.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب
على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.