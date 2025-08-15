عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى ألويتها بالتحضير لعملية برية جديدة في قطاع غزة، بعد عام من انتهاء الحملة العسكرية... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة

11:26 GMT 15.08.2025
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى ألويتها بالتحضير لعملية برية جديدة في قطاع غزة، بعد عام من انتهاء الحملة العسكرية الكبرى في شمالي القطاع، التي انطلقت معركتها البرية قبل نحو 20 شهرا.
ونقلت، اليوم الجمعة، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تلك العملية لن تنطلق قبل سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تسعى القيادة العسكرية إلى منح القوات فترة راحة وتعاف عقب أشهر من القتال المكثف.
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة: نشدد على تجاوبنا مع مبادرات ومقترحات الحل في غزة
أمس, 21:35 GMT
كما يسعى الجيش الإسرائيلي إلى التحضير لنشر وحدات إضافية، بينها قوات احتياط تلقت مؤخرا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، وهو ما قد يتعارض مع موسم عطلاتها، بحسب وسائل الإعلام.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن بدء العملية مشروط بإجلاء ما يقرب من مليون مدني من مدينة غزة ومحيطها إلى مناطق إنسانية في جنوب القطاع.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إسرائيل تدرس إلغاء خطة احتلال غزة مقابل تنازلات من "حماس"
11 أغسطس, 23:28 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
