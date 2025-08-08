تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:30 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"
تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"

06:37 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 06:47 GMT 08.08.2025)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة "الكابينت" على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطة التي يعارضها قادة الجيش وفي مقدمتهم رئيس الأركان.
تم الإعلان عن القرار، اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، أشارت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، أكد أنه سيواصل التعبير عن رأيه بشكل موضوعي ومستقل فيما يتعلق باحتلال قطاع غزة بالكامل، لأنه يدرك خطورة هذا الأمر، محذرا من تحميل الجيش مسؤولية أي فشل سياسي.
ويخشى زامير من أن سعي نتنياهو لإلقاء مسؤولية فشل نتنياهو وعملية "مركبات جدعون" على الجيش، الذي يسيطر حاليا على نحو 75 في المئة من القطاع ويفرض قبضته الجوية والبرية والبحرية،.
ويسعى زامير إلى توضيح الأمور داخل الحكومة الإسرائيلية المصغرة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولايت العسكرية والسياسية في ظل غياب رؤية مشتركة بين الجانبين.
خطة احتلال القطاع
وتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن هناك توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية لتنفيذها.
يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 151 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
كما يأتي القرار بعد فشل التوصل لاتفاق إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، الذي كان يجري بوساطة أمريكية وعربية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى تحذيرات مسؤولين أمنيين سابقين من الخطة، التي تدور شكوك حول نتائجها العسكرية مقارنة بالخسائر المتوقعة، بينما اعتبرت حركة "حماس" أن خطة احتلال غزة بالكامل تمثل انقلابا من نتنياهو على مسار المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار.
وصرح نتياهو في وقت سابق، بأن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله لكنها لا تنوي الاحتفاظ به وستسلمه في نهاية المطاف إلى قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم، على حد تعبيره.
