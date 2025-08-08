https://sarabic.ae/20250808/تجهيز-6-فرق-مقاتلة-إسرائيل-تقرر-احتلال-غزة-وزامير-يخرج-عن-صمته-1103501539.html

تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"

تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة "الكابينت" على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطة التي يعارضها قادة الجيش وفي... 08.08.2025

تم الإعلان عن القرار، اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، أشارت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، أكد أنه سيواصل التعبير عن رأيه بشكل موضوعي ومستقل فيما يتعلق باحتلال قطاع غزة بالكامل، لأنه يدرك خطورة هذا الأمر، محذرا من تحميل الجيش مسؤولية أي فشل سياسي.ويخشى زامير من أن سعي نتنياهو لإلقاء مسؤولية فشل نتنياهو وعملية "مركبات جدعون" على الجيش، الذي يسيطر حاليا على نحو 75 في المئة من القطاع ويفرض قبضته الجوية والبرية والبحرية،.ويسعى زامير إلى توضيح الأمور داخل الحكومة الإسرائيلية المصغرة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولايت العسكرية والسياسية في ظل غياب رؤية مشتركة بين الجانبين.خطة احتلال القطاعوتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن هناك توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية لتنفيذها.يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 151 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.كما يأتي القرار بعد فشل التوصل لاتفاق إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، الذي كان يجري بوساطة أمريكية وعربية.وأشارت تقارير إعلامية إلى تحذيرات مسؤولين أمنيين سابقين من الخطة، التي تدور شكوك حول نتائجها العسكرية مقارنة بالخسائر المتوقعة، بينما اعتبرت حركة "حماس" أن خطة احتلال غزة بالكامل تمثل انقلابا من نتنياهو على مسار المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار.وصرح نتياهو في وقت سابق، بأن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله لكنها لا تنوي الاحتفاظ به وستسلمه في نهاية المطاف إلى قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم، على حد تعبيره.

