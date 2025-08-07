الجيش البريطاني يستعين بطائرات أمريكية للقيام بعمليات استطلاع فوق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/الجيش-البريطاني-يتعاقد-مع-شركة-أمريكية-لمراقبة-قطاع-غزة--1103489648.html
الجيش البريطاني يستعين بطائرات أمريكية للقيام بعمليات استطلاع فوق غزة
الجيش البريطاني يستعين بطائرات أمريكية للقيام بعمليات استطلاع فوق غزة
سبوتنيك عربي
تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أمريكية خاصة لتنفيذ عمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية، في ظل عدم توافر طائرات سلاح... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T16:22+0000
2025-08-07T16:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bedb82a40bb2ab676d3b1e1519ecad69.jpg
وأقرت الحكومة البريطانية، خلال الأشهر الماضية، بتنفيذ طلعات جوية للمراقبة وجمع المعلومات فوق غزة، مشيرة إلى أن الهدف هو "دعم جهود إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة بريطانية.ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" لم تعد متاحة، مما دفع الجيش البريطاني إلى الاستعانة بشركة أمريكية لتولي مهام المراقبة. ورصد تطبيق لتتبع الطيران إحدى هذه الرحلات في 28 يوليو، فيما أشار خبير إلى أن أول طلعة انطلقت من قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص يوم 20 يوليو/تموز. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لوسيلة إعلام غربية أن هذه الرحلات تهدف فقط إلى تحديد مواقع الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، دون الكشف عن تفاصيل تنفيذها. وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد قال أمس الأربعاء، إن هناك "شعورا بالاشمئزاز" إزاء المعاناة في غزة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة.وأضاف ستارمر أن هذه الشروط تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإحياء آفاق حل الدولتين، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست دعما دعائيا لـ"حماس،" مشيرا إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تلعب "أي دور في أي حكومة مستقبلية"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتعرض نهج رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات من الحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تُجرى مظاهرة احتجاجية على موقفه في لندن نهاية الأسبوع. وسيسير المتظاهرون، بمن في ذلك بعض أفراد عائلات رهائن بريطانيين ممن لا يزالون محتجزين لدى "حماس"، إلى داونينغ ستريت مطالبين بالإفراج عن الرهائن المتبقين قبل أي حديث عن الاعتراف بفلسطين. وأوضح أن الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 "قد احتُجزوا لمدة طويلة جدا في ظروف مروعة، ظروف لا يمكن تصورها".وأضاف ستارمر: "علينا، إلى جانب ذلك، أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة. نحتاج إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع". وأردف: "الناس شاهدوا "صور التجويع" في غزة"، مضيفا أن "الجمهور البريطاني يراها وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه". وأكد أن على الحكومة أن تفعل "كل ما في وسعها" لإيصال المساعدات، بالعمل مع دول أخرى، موضحا: "وفي هذا السياق، عبرت عن موقفنا بشأن الاعتراف".
https://sarabic.ae/20250806/بريطانيا-لا-ينبغي-لـحماس-لعب-أي-دور-في-حكم-فلسطين--1103450127.html
https://sarabic.ae/20250803/تقارير-بريطانيا-تخطط-لإجلاء-300-طفل-مريض-من-غزة-لتلقي-العلاج-1103312660.html
https://sarabic.ae/20250726/221-نائبا-بريطانيا-يطالبون-ستارمر-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1103065537.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_97038003a855af09a8bcbb450272bc10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة

الجيش البريطاني يستعين بطائرات أمريكية للقيام بعمليات استطلاع فوق غزة

16:22 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 16:39 GMT 07.08.2025)
© AP Photo / Adel Hana غزة
غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أمريكية خاصة لتنفيذ عمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية، في ظل عدم توافر طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأقرت الحكومة البريطانية، خلال الأشهر الماضية، بتنفيذ طلعات جوية للمراقبة وجمع المعلومات فوق غزة، مشيرة إلى أن الهدف هو "دعم جهود إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة بريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" لم تعد متاحة، مما دفع الجيش البريطاني إلى الاستعانة بشركة أمريكية لتولي مهام المراقبة.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين
أمس, 17:04 GMT
ورصد تطبيق لتتبع الطيران إحدى هذه الرحلات في 28 يوليو، فيما أشار خبير إلى أن أول طلعة انطلقت من قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص يوم 20 يوليو/تموز.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لوسيلة إعلام غربية أن هذه الرحلات تهدف فقط إلى تحديد مواقع الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، دون الكشف عن تفاصيل تنفيذها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد قال أمس الأربعاء، إن هناك "شعورا بالاشمئزاز" إزاء المعاناة في غزة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة.
وأضاف ستارمر أن هذه الشروط تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإحياء آفاق حل الدولتين، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست دعما دعائيا لـ"حماس،" مشيرا إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تلعب "أي دور في أي حكومة مستقبلية"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
3 أغسطس, 02:11 GMT
وتعرض نهج رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات من الحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تُجرى مظاهرة احتجاجية على موقفه في لندن نهاية الأسبوع.
وسيسير المتظاهرون، بمن في ذلك بعض أفراد عائلات رهائن بريطانيين ممن لا يزالون محتجزين لدى "حماس"، إلى داونينغ ستريت مطالبين بالإفراج عن الرهائن المتبقين قبل أي حديث عن الاعتراف بفلسطين.

وعندما سُئل عما إذا كان قد منح "حماس" دفعة علاقات عامة من خلال الحديث عن الاعتراف، قال ستارمر: "عليهم إطلاق سراح الرهائن على الفور، ولا يجب أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين في أي وقت".

وأوضح أن الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 "قد احتُجزوا لمدة طويلة جدا في ظروف مروعة، ظروف لا يمكن تصورها".
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
221 نائبا بريطانيا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين
26 يوليو, 15:43 GMT
وأضاف ستارمر: "علينا، إلى جانب ذلك، أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة. نحتاج إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع".
وأردف: "الناس شاهدوا "صور التجويع" في غزة"، مضيفا أن "الجمهور البريطاني يراها وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه".
وأكد أن على الحكومة أن تفعل "كل ما في وسعها" لإيصال المساعدات، بالعمل مع دول أخرى، موضحا: "وفي هذا السياق، عبرت عن موقفنا بشأن الاعتراف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала