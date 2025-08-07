https://sarabic.ae/20250807/الجيش-البريطاني-يتعاقد-مع-شركة-أمريكية-لمراقبة-قطاع-غزة--1103489648.html

الجيش البريطاني يستعين بطائرات أمريكية للقيام بعمليات استطلاع فوق غزة

تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أمريكية خاصة لتنفيذ عمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية، في ظل عدم توافر طائرات سلاح...

وأقرت الحكومة البريطانية، خلال الأشهر الماضية، بتنفيذ طلعات جوية للمراقبة وجمع المعلومات فوق غزة، مشيرة إلى أن الهدف هو "دعم جهود إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة بريطانية.ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" لم تعد متاحة، مما دفع الجيش البريطاني إلى الاستعانة بشركة أمريكية لتولي مهام المراقبة. ورصد تطبيق لتتبع الطيران إحدى هذه الرحلات في 28 يوليو، فيما أشار خبير إلى أن أول طلعة انطلقت من قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص يوم 20 يوليو/تموز. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لوسيلة إعلام غربية أن هذه الرحلات تهدف فقط إلى تحديد مواقع الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، دون الكشف عن تفاصيل تنفيذها. وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد قال أمس الأربعاء، إن هناك "شعورا بالاشمئزاز" إزاء المعاناة في غزة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة.وأضاف ستارمر أن هذه الشروط تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإحياء آفاق حل الدولتين، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست دعما دعائيا لـ"حماس،" مشيرا إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تلعب "أي دور في أي حكومة مستقبلية"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتعرض نهج رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات من الحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تُجرى مظاهرة احتجاجية على موقفه في لندن نهاية الأسبوع. وسيسير المتظاهرون، بمن في ذلك بعض أفراد عائلات رهائن بريطانيين ممن لا يزالون محتجزين لدى "حماس"، إلى داونينغ ستريت مطالبين بالإفراج عن الرهائن المتبقين قبل أي حديث عن الاعتراف بفلسطين. وأوضح أن الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 "قد احتُجزوا لمدة طويلة جدا في ظروف مروعة، ظروف لا يمكن تصورها".وأضاف ستارمر: "علينا، إلى جانب ذلك، أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة. نحتاج إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع". وأردف: "الناس شاهدوا "صور التجويع" في غزة"، مضيفا أن "الجمهور البريطاني يراها وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه". وأكد أن على الحكومة أن تفعل "كل ما في وسعها" لإيصال المساعدات، بالعمل مع دول أخرى، موضحا: "وفي هذا السياق، عبرت عن موقفنا بشأن الاعتراف".

