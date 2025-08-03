https://sarabic.ae/20250803/تقارير-بريطانيا-تخطط-لإجلاء-300-طفل-مريض-من-غزة-لتلقي-العلاج-1103312660.html
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T02:11+0000
2025-08-03T02:11+0000
2025-08-03T02:11+0000
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موسكو – سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية البريطانية، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط في غضون أسابيع.كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وصف استهداف المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة بأنه "مقزز" ويتطلب من إسرائيل مساءلة المتورطين في ذلك، مشيرا إلى أنه يرغب في زيارة قطاع غزة "بأسرع ما يمكن".وقال لامي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس السبت، إن إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة "مثير للاشمئزاز" و"مُقزز".وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20250803/مقتل-موظف-بالهلال-الأحمر-الفلسطيني-وإصابة-ثلاثة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-فيديو-1103312528.html
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العالم, غزة, بريطانيا
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
أفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج.
موسكو – سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية البريطانية، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط في غضون أسابيع.
كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وصف استهداف المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة بأنه "مقزز" ويتطلب من إسرائيل مساءلة المتورطين في ذلك، مشيرا إلى أنه يرغب في زيارة قطاع غز
ة "بأسرع ما يمكن".
وقال لامي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس السبت، إن إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة "مثير للاشمئزاز" و"مُقزز".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقا لوكالة "وفا".