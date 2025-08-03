تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/تقارير-بريطانيا-تخطط-لإجلاء-300-طفل-مريض-من-غزة-لتلقي-العلاج-1103312660.html
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T02:11+0000
2025-08-03T02:11+0000
العالم
غزة
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103032939_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_389ffe8456e0c084b1be74e1799a25ad.jpg
موسكو – سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية البريطانية، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط في غضون أسابيع.كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وصف استهداف المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة بأنه "مقزز" ويتطلب من إسرائيل مساءلة المتورطين في ذلك، مشيرا إلى أنه يرغب في زيارة قطاع غزة "بأسرع ما يمكن".وقال لامي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس السبت، إن إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة "مثير للاشمئزاز" و"مُقزز".وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20250803/مقتل-موظف-بالهلال-الأحمر-الفلسطيني-وإصابة-ثلاثة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-فيديو-1103312528.html
غزة
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103032939_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_ef8a1ee695c92ccd5c516797d33ed48b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, غزة, بريطانيا
العالم, غزة, بريطانيا

تقارير: بريطانيا تخطط لإجلاء 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج

02:11 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج.
موسكو – سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية البريطانية، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط في غضون أسابيع.
كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وصف استهداف المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة بأنه "مقزز" ويتطلب من إسرائيل مساءلة المتورطين في ذلك، مشيرا إلى أنه يرغب في زيارة قطاع غزة "بأسرع ما يمكن".
وقال لامي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس السبت، إن إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة "مثير للاشمئزاز" و"مُقزز".
جنازة رمزية لـ 48 من أعضاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية في غزة 12 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مقتل موظف بالهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
01:14 GMT
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقا لوكالة "وفا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала