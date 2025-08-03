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مقتل موظف بالهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
مقتل موظف بالهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف قوات الجيش الاسرائيلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T01:14+0000
2025-08-03T01:14+0000
الهلال الأحمر الفلسطيني
غزة
العالم العربي
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وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان للجمعية، "أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الأول من مبنى الجمعية، ما أدى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق".وكشفت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مقر الجمعية جراء القصف الإسرائيلي.وفي وقت لاحق، تداولت صور تظهر إصابات بالغة في صفوف العاملين في الجمعية.وبحسب وكالة "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقًا لوكالة "وفا".
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الهلال الأحمر الفلسطيني, غزة, العالم العربي
الهلال الأحمر الفلسطيني, غزة, العالم العربي

مقتل موظف بالهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي.. فيديو

01:14 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Nasser Nasserجنازة رمزية لـ 48 من أعضاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية في غزة 12 مايو 2025
جنازة رمزية لـ 48 من أعضاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية في غزة 12 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف قوات الجيش الاسرائيلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس.
وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان للجمعية، "أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الأول من مبنى الجمعية، ما أدى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق".
وكشفت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مقر الجمعية جراء القصف الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، تداولت صور تظهر إصابات بالغة في صفوف العاملين في الجمعية.
وبحسب وكالة "وفا"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وفقًا لوكالة "وفا".
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