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فرنسا: يجب نزع سلاح "حماس" وإبعادها عن إدارة القطاع
فرنسا: يجب نزع سلاح "حماس" وإبعادها عن إدارة القطاع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت، بأن الصور التي تُظهر رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة منذ 666 يوما بشعة وفظيعة. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار وزير الخارجية، عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه يجب أن تنتهي محنتهم، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.وأردف الوزير قائلا: يجب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بأعداد كبيرة.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد علقت، اليوم السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي.وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع".وبثت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.
https://sarabic.ae/20250802/الخارجية-الإسرائيلية-تعليقا-على-فيديو-القسام-رهائننا-في-غزة-يتضورون-جوعا-1103305311.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط

فرنسا: يجب نزع سلاح "حماس" وإبعادها عن إدارة القطاع

19:47 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
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صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت، بأن الصور التي تُظهر رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة منذ 666 يوما بشعة وفظيعة.
وأشار وزير الخارجية، عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه يجب أن تنتهي محنتهم، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وشدد على "ضرورة نزع سلاح حماس وإبعادها عن إدارة قطاع غزة."

وأردف الوزير قائلا: يجب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بأعداد كبيرة.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الخارجية الإسرائيلية تعليقا على فيديو "القسام": رهائننا في غزة يتضورون جوعا
15:21 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد علقت، اليوم السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي.


وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إن "رهائننا في غزة يتضورون جوعا ويتعرضون للتعذيب"، مشيرة إلى أهمية "توفير الرعاية الطبية العاجلة والطعام المناسب للرهينة إيفياتار ديفيد، المحتجز لدى حماس".
وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع".

وبثت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.


وقال: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفاً: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب".
وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مقتل 36 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات في غزة
13:35 GMT
وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
19:43 GMT
وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو وصور
18:45 GMT
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