رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لتوسيع الهجوم على غزة

15:25 GMT 14.08.2025
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن إزالة أي تهديدات وجودية ناشئة يمثل جزءا من استراتيجية ومفهوم الأمن القومي لإسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لأعدائها بامتلاك أي إمكانية تعرض وجودها للخطر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على "تليغرام"، أشار فيه إلى أن زامير أكد على أن إسرائيل ستكون مستعدة لدفع ثمن باهظ لضمان بقائها ومستقبلها إذا اقتضت الحاجة.
وتابع: "نعمل حاليا على استكمال التحضيرات لتوسيع العملية الهجومية في قطاع غزة مما يؤدي إلى انهيار قدرات حماس⁩ السلطوية والعسكرية في القطاع".
واستطرد: "ستنتهي المعركة عندما نضمن أمننا ومستقبلنا"، مضيفا: "الحرب الجارية في الجنوب من أشد الحروب التي خضناها وأكثرها تعقيدا".
تابع: "أعمال وإنجازات جيش الدفاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخاصة في إطار عملية "الأسد الصاعد" أدت إلى تغييرات ملحوظة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن بعض تلك التغييرات يمثل فرصا بينما يتطلب بعضها تكثيف الاستعداد القتالي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم ذلك تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
وفي وقت سابق اليوم حذرت مصر مما وصفته بـ "الغطرسة الإسرائيلية"، وقالت إنها لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها".
وشدد بيان للخارجية المصرية عن رفض القاهرة القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.
وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية أو تجسيد ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'"، مؤكدةً أن "أي محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي مصيرها الفشل".
