https://sarabic.ae/20250808/المتحدث-باسم-حركة-فتح-احتلال-قطاع-غزة-جريمة-على-كل-أحرار-العالم-التصدي-لها-1103521841.html
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، اليوم الجمعة، من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرا أنه "جريمة يجب على كل أحرار... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T18:20+0000
2025-08-08T18:20+0000
2025-08-08T18:20+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/31/1013483195_0:185:3708:2271_1920x0_80_0_0_5d7ec310f0389e1b0a9493a3dbe357f6.jpg
ودعا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وزعماء العالم، إلى "الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف الحرب ووقف تنفيذ هذه الخطة الاحتلالية العسكرية".وأشار النمورة، إلى وجود "مليون نازح فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في الخيام وفي العراء"، مؤكدا أن "الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى مجازر تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل". وأوضح النمورة أن "الدول العربية تسعى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وتطالب بخروج الاحتلال من القطاع، بما يتيح للسلطة الفلسطينية بسط سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة". وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقادرة على ضمان الأمن والاستقرار وصولا إلى حل الدولتين".وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، أشار النمورة إلى أن "نتنياهو يتجاهل المعارضة التي تتصاعد قوتها، ولا يستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي، ويصرّ على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".
https://sarabic.ae/20250808/نتنياهو-سيتم-نزع-سلاح-غزة-وإنشاء-إدارة-مدنية-ليست-السلطة-الفلسطينية-أو-حماس-1103520326.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/31/1013483195_680:0:3708:2271_1920x0_80_0_0_ce79e2b1d1873696ae0d9d55a0fbe7fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
حصري
حذر المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، اليوم الجمعة، من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرا أنه "جريمة يجب على كل أحرار العالم التصدي لها".
ودعا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وزعماء العالم، إلى "الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف الحرب ووقف تنفيذ هذه الخطة الاحتلالية العسكرية".
وأشار النمورة، إلى وجود "مليون نازح فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في الخيام وفي العراء"، مؤكدا أن "الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى مجازر تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ماض في خطته العسكرية رغم تحذيرات رئيس الأركان، إيال زامير، من عواقبها، مشددا على أن نتنياهو لا يعتزم تسليم غزة لا للسلطة الوطنية، ولا لحركة "حماس" الفلسطينية، ولا لأي جهة فلسطينية، كما أن أي قوة عربية لن تقبل أن تأتي على ظهر دبابة إسرائيلية لحكم القطاع".
وأوضح النمورة أن "الدول العربية تسعى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وتطالب بخروج الاحتلال من القطاع، بما يتيح للسلطة الفلسطينية بسط سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة".
وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقادرة على ضمان الأمن والاستقرار وصولا إلى حل الدولتين".
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، أشار النمورة إلى أن "نتنياهو يتجاهل المعارضة التي تتصاعد قوتها، ولا يستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي، ويصرّ على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".