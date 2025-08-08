المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، اليوم الجمعة، من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرا أنه "جريمة يجب على كل أحرار... 08.08.2025
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
ودعا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وزعماء العالم، إلى "الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف الحرب ووقف تنفيذ هذه الخطة الاحتلالية العسكرية".وأشار النمورة، إلى وجود "مليون نازح فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في الخيام وفي العراء"، مؤكدا أن "الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى مجازر تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل". وأوضح النمورة أن "الدول العربية تسعى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وتطالب بخروج الاحتلال من القطاع، بما يتيح للسلطة الفلسطينية بسط سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة". وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقادرة على ضمان الأمن والاستقرار وصولا إلى حل الدولتين".وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، أشار النمورة إلى أن "نتنياهو يتجاهل المعارضة التي تتصاعد قوتها، ولا يستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي، ويصرّ على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".
https://sarabic.ae/20250808/نتنياهو-سيتم-نزع-سلاح-غزة-وإنشاء-إدارة-مدنية-ليست-السلطة-الفلسطينية-أو-حماس-1103520326.html
غزة
إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل

المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها

18:20 GMT 08.08.2025
شعار حركة فتح
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
حصري
حذر المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، اليوم الجمعة، من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرا أنه "جريمة يجب على كل أحرار العالم التصدي لها".
ودعا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وزعماء العالم، إلى "الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف الحرب ووقف تنفيذ هذه الخطة الاحتلالية العسكرية".
وأشار النمورة، إلى وجود "مليون نازح فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في الخيام وفي العراء"، مؤكدا أن "الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى مجازر تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ماض في خطته العسكرية رغم تحذيرات رئيس الأركان، إيال زامير، من عواقبها، مشددا على أن نتنياهو لا يعتزم تسليم غزة لا للسلطة الوطنية، ولا لحركة "حماس" الفلسطينية، ولا لأي جهة فلسطينية، كما أن أي قوة عربية لن تقبل أن تأتي على ظهر دبابة إسرائيلية لحكم القطاع".
وأوضح النمورة أن "الدول العربية تسعى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وتطالب بخروج الاحتلال من القطاع، بما يتيح للسلطة الفلسطينية بسط سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
‏نتنياهو: سيتم نزع سلاح غزة وإنشاء إدارة مدنية ليست السلطة الفلسطينية أو "حماس"
17:06 GMT
وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقادرة على ضمان الأمن والاستقرار وصولا إلى حل الدولتين".
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، أشار النمورة إلى أن "نتنياهو يتجاهل المعارضة التي تتصاعد قوتها، ولا يستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي، ويصرّ على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".
