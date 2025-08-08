https://sarabic.ae/20250808/المتحدث-باسم-حركة-فتح-احتلال-قطاع-غزة-جريمة-على-كل-أحرار-العالم-التصدي-لها-1103521841.html

المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها

حذر المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، اليوم الجمعة، من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرا أنه "جريمة يجب على كل أحرار... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

ودعا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وزعماء العالم، إلى "الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف الحرب ووقف تنفيذ هذه الخطة الاحتلالية العسكرية".وأشار النمورة، إلى وجود "مليون نازح فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في الخيام وفي العراء"، مؤكدا أن "الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى مجازر تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل". وأوضح النمورة أن "الدول العربية تسعى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وتطالب بخروج الاحتلال من القطاع، بما يتيح للسلطة الفلسطينية بسط سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة". وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقادرة على ضمان الأمن والاستقرار وصولا إلى حل الدولتين".وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، أشار النمورة إلى أن "نتنياهو يتجاهل المعارضة التي تتصاعد قوتها، ولا يستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي، ويصرّ على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي".

