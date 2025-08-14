نتنياهو: الكابينت حدد 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيانه: "هذه الشروط الخمسة ستضمن أمن إسرائيل، وهذا هو معنى كلمة "نصر"، هذا ما نعمل عليه، وعلى الجميع استيعابه".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.ورغم ذلك تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الكابينت حدد 5 شروط لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".
وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيانه: "هذه الشروط الخمسة ستضمن أمن إسرائيل، وهذا هو معنى كلمة "نصر"، هذا ما نعمل عليه، وعلى الجميع استيعابه".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم ذلك تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
