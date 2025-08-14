https://sarabic.ae/20250814/نتنياهو-الكابينت-حدد-5-شروط-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1103734119.html

نتنياهو: الكابينت حدد 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة

نتنياهو: الكابينت حدد 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الكابينت حدد 5 شروط لوقف الحرب في قطاع غزة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيانه: "هذه الشروط الخمسة ستضمن أمن إسرائيل، وهذا هو معنى كلمة "نصر"، هذا ما نعمل عليه، وعلى الجميع استيعابه".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.ورغم ذلك تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.

