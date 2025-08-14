إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
أدانت إيران بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى"، واصفة إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي تعليق نشره على منصة "إكس"، تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "هل يُعتبر معاداة للسامية إذا كان نتنياهو نفسه يتبنى هذه الرؤية؟"، في إشارة إلى اتهامات الإعلام الغربي لمن ينتقد فكرة "إسرائيل الكبرى".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه التصريحات تكشف عن "النوايا الفاشية" للنظام الإسرائيلي وسعيه للهيمنة على الدول الإسلامية، مشددا على أن هذه الأجندة تهدد السلامة الإقليمية وسيادة الدول، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار بقائي إلى أن "خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة تأتي للتغطية على جرائم الحرب وتهجير الفلسطينيين، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"الكارثي" نتيجة القتل الجماعي والتسبب المتعمد في المجاعة والعطش".
ودعا إلى تحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لتقديم مساعدات إنسانية فورية، ودعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.
وطالب بقائي الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بإدانة هذه السياسات بشكل واضح، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي وتستدعي إجراءات حاسمة لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.