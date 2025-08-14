إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/إيران-تدين-ادعاءات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-وتطالب-بتحرك-دولي-1103720622.html
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
سبوتنيك عربي
أدانت إيران بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى"، واصفة إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T12:39+0000
2025-08-14T12:39+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg
وفي تعليق نشره على منصة "إكس"، تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "هل يُعتبر معاداة للسامية إذا كان نتنياهو نفسه يتبنى هذه الرؤية؟"، في إشارة إلى اتهامات الإعلام الغربي لمن ينتقد فكرة "إسرائيل الكبرى".وأشار بقائي إلى أن "خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة تأتي للتغطية على جرائم الحرب وتهجير الفلسطينيين، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"الكارثي" نتيجة القتل الجماعي والتسبب المتعمد في المجاعة والعطش". ودعا إلى تحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لتقديم مساعدات إنسانية فورية، ودعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.وطالب بقائي الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بإدانة هذه السياسات بشكل واضح، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي وتستدعي إجراءات حاسمة لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
https://sarabic.ae/20250814/مصر-تحذر-إسرائيل-من-تجسيد-ما-يسمى-بـإسرائيل-الكبرى-1103719178.html
https://sarabic.ae/20250813/إدانات-عربية-لتصريحات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-1103702980.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_77:0:976:674_1920x0_80_0_0_1f29f2bda7673a62570bcb0e61b3cc66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي

12:39 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أدانت إيران بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى"، واصفة إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي تعليق نشره على منصة "إكس"، تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "هل يُعتبر معاداة للسامية إذا كان نتنياهو نفسه يتبنى هذه الرؤية؟"، في إشارة إلى اتهامات الإعلام الغربي لمن ينتقد فكرة "إسرائيل الكبرى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه التصريحات تكشف عن "النوايا الفاشية" للنظام الإسرائيلي وسعيه للهيمنة على الدول الإسلامية، مشددا على أن هذه الأجندة تهدد السلامة الإقليمية وسيادة الدول، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار بقائي إلى أن "خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة تأتي للتغطية على جرائم الحرب وتهجير الفلسطينيين، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"الكارثي" نتيجة القتل الجماعي والتسبب المتعمد في المجاعة والعطش".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
مصر تحذر إسرائيل من تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
12:05 GMT
ودعا إلى تحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لتقديم مساعدات إنسانية فورية، ودعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.

وطالب بقائي الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بإدانة هذه السياسات بشكل واضح، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي وتستدعي إجراءات حاسمة لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إدانات عربية لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أمس, 20:35 GMT
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.

واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала