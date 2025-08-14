https://sarabic.ae/20250814/مصر-تحذر-إسرائيل-من-تجسيد-ما-يسمى-بـإسرائيل-الكبرى-1103719178.html
مصر تحذر إسرائيل من تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق
وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".وشددت الخارجية المصرية على أنه "لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".واختتم البيان بالدعوة إلى "وقف فوري لكافة الإجراءات الاستيطانية الأحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وتزيد من تأجيج التوتر في المنطقة".وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".
وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".
وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن
أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.
وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية أو تجسيد ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'"، مؤكدةً أن "أي محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي مصيرها الفشل".
وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".
وشددت الخارجية المصرية على أنه "لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
واختتم البيان بالدعوة إلى "وقف فوري لكافة الإجراءات الاستيطانية الأحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وتزيد من تأجيج التوتر في المنطقة".
وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".
وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".