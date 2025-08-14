عربي
https://sarabic.ae/20250814/مصر-تحذر-إسرائيل-من-تجسيد-ما-يسمى-بـإسرائيل-الكبرى-1103719178.html
مصر تحذر إسرائيل من تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
مصر تحذر إسرائيل من تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T12:05+0000
2025-08-14T12:05+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".وشددت الخارجية المصرية على أنه "لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".واختتم البيان بالدعوة إلى "وقف فوري لكافة الإجراءات الاستيطانية الأحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وتزيد من تأجيج التوتر في المنطقة".وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
https://sarabic.ae/20250813/تدمير-الآبار-والينابيع-وتعطيش-السكان-جنوبي-الضفة-الغربية---1103646243.html
https://sarabic.ae/20250814/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حل-الدولتين-انتحار-لإسرائيل-ووهم-سياسي-1103706247.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصر تحذر إسرائيل من تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"

12:05 GMT 14.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".
وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".
وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية
أمس, 11:00 GMT
وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية أو تجسيد ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'"، مؤكدةً أن "أي محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي مصيرها الفشل".
وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".
وشددت الخارجية المصرية على أنه "لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
واختتم البيان بالدعوة إلى "وقف فوري لكافة الإجراءات الاستيطانية الأحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وتزيد من تأجيج التوتر في المنطقة".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي
05:41 GMT
وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".
وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
