وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رفضه القاطع لفكرة حل الدولتين، واصفا إياها بـ"وهم الدولتين" الذي يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، حذر ساعر من أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيضع إسرائيل ضمن حدود "غير قابلة للدفاع"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "انتحار" للدولة.واستند ساعر في موقفه إلى تجربة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، المعروفة بـ"خطة فك الارتباط"، حيث أشار إلى أن إسرائيل فككت مستوطناتها ومعسكراتها العسكرية، بل وحتى المقابر، لكن ذلك أدى إلى ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، على حد وصفه. وانتقد ساعر اتفاقيات أوسلو التي أُبرمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والتي كانت تهدف إلى إلزام السلطة الفلسطينية بمنع الإرهاب ضد إسرائيل. وقال: "لم تفِ السلطة الفلسطينية بالتزاماتها الأمنية، فبدلا من مكافحة الإرهاب، تحولت المناطق التي انسحبنا منها إلى قواعد للإرهاب، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية".وحذر ساعر من تداعيات إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيطرة على حدودها والمجال الجوي والعلاقات مع دول أخرى قد تكون "متطرفة"، معتبرا أن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل. وختم ساعر تصريحاته بالتأكيد على أن حل الدولتين فقد شعبيته داخل إسرائيل بسبب التجارب السابقة، واصفا إياه بأنه "شعار دولي" لا يعكس الواقع. وكان وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا قد طالبوا، الشهر الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

