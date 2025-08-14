عربي
https://sarabic.ae/20250814/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حل-الدولتين-انتحار-لإسرائيل-ووهم-سياسي-1103706247.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رفضه القاطع لفكرة حل الدولتين، واصفا إياها بـ"وهم الدولتين" الذي يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T05:41+0000
2025-08-14T05:41+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_4e3fff1f50ab03fa6af9a042814e00ae.jpg
وفي تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، حذر ساعر من أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيضع إسرائيل ضمن حدود "غير قابلة للدفاع"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "انتحار" للدولة.واستند ساعر في موقفه إلى تجربة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، المعروفة بـ"خطة فك الارتباط"، حيث أشار إلى أن إسرائيل فككت مستوطناتها ومعسكراتها العسكرية، بل وحتى المقابر، لكن ذلك أدى إلى ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، على حد وصفه. وانتقد ساعر اتفاقيات أوسلو التي أُبرمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والتي كانت تهدف إلى إلزام السلطة الفلسطينية بمنع الإرهاب ضد إسرائيل. وقال: "لم تفِ السلطة الفلسطينية بالتزاماتها الأمنية، فبدلا من مكافحة الإرهاب، تحولت المناطق التي انسحبنا منها إلى قواعد للإرهاب، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية".وحذر ساعر من تداعيات إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيطرة على حدودها والمجال الجوي والعلاقات مع دول أخرى قد تكون "متطرفة"، معتبرا أن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل. وختم ساعر تصريحاته بالتأكيد على أن حل الدولتين فقد شعبيته داخل إسرائيل بسبب التجارب السابقة، واصفا إياه بأنه "شعار دولي" لا يعكس الواقع. وكان وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا قد طالبوا، الشهر الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
https://sarabic.ae/20250805/المفوضية-الأوروبية-غزة-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1103394140.html
https://sarabic.ae/20250805/وزيرة-خارجية-أستراليا-إذا-لم-يتحرك-العالم-فلن-تبقى-للفلسطينيين-دولة-يمكن-الاعتراف-بها-1103381173.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:1892:1419_1920x0_80_0_0_9f15fe79d8dfb8a5be13f5c3eb2eef93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي

05:41 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رفضه القاطع لفكرة حل الدولتين، واصفا إياها بـ"وهم الدولتين" الذي يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.
وفي تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، حذر ساعر من أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيضع إسرائيل ضمن حدود "غير قابلة للدفاع"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "انتحار" للدولة.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
5 أغسطس, 11:41 GMT
واستند ساعر في موقفه إلى تجربة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، المعروفة بـ"خطة فك الارتباط"، حيث أشار إلى أن إسرائيل فككت مستوطناتها ومعسكراتها العسكرية، بل وحتى المقابر، لكن ذلك أدى إلى ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، على حد وصفه.

وأضاف: "بعد الانسحاب، تحولت غزة إلى أكبر قاعدة إرهابية على وجه الأرض، وبعد سيطرة حماس عليها عام 2007، تعرضنا لهجمات صاروخية متكررة، حتى وصلنا إلى أحداث 7 أكتوبر".

وانتقد ساعر اتفاقيات أوسلو التي أُبرمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والتي كانت تهدف إلى إلزام السلطة الفلسطينية بمنع الإرهاب ضد إسرائيل.

وقال: "لم تفِ السلطة الفلسطينية بالتزاماتها الأمنية، فبدلا من مكافحة الإرهاب، تحولت المناطق التي انسحبنا منها إلى قواعد للإرهاب، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية".
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بها
5 أغسطس, 05:42 GMT
وحذر ساعر من تداعيات إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيطرة على حدودها والمجال الجوي والعلاقات مع دول أخرى قد تكون "متطرفة"، معتبرا أن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل.

وأردف: "الدول التي تدعم هذا الحل لا تتحمل عواقبه، بينما إسرائيل هي التي ستدفع الثمن".

وختم ساعر تصريحاته بالتأكيد على أن حل الدولتين فقد شعبيته داخل إسرائيل بسبب التجارب السابقة، واصفا إياه بأنه "شعار دولي" لا يعكس الواقع.

وقال: "من قال إن حل الدولتين هو الحل؟ ربما هو المشكلة، وأنا أسميه وهم الدولتين".

وكان وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا قد طالبوا، الشهر الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.

وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين.
وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
