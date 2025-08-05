https://sarabic.ae/20250805/وزيرة-خارجية-أستراليا-إذا-لم-يتحرك-العالم-فلن-تبقى-للفلسطينيين-دولة-يمكن-الاعتراف-بها-1103381173.html
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بها
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بها
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للتجويع، الذي يتعرض له أبناء قطاع غزة، محذرة من استمرار إسرائيل... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وونغ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "يستمع للنداءات والأصوات التي تطالب بوقف الحرب على غزة".ولفتت الوزير الأسترالية إلى أن "استمرار القتال يهدر فرصة عزل "حماس" وإقصائها من مستقبل غزة"، مضيفة: "إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى هناك دولة للفلسطينيين يمكن الاعتراف بها".وأعلنت أستراليا، في وقت سابق، أنها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة الإنسانية، التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, أستراليا
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بها
05:42 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 05:44 GMT 05.08.2025)
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للتجويع، الذي يتعرض له أبناء قطاع غزة، محذرة من استمرار إسرائيل في حربها على القطاع.
وقالت وونغ، في تصريحات صحفية
اليوم الثلاثاء، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "يستمع للنداءات والأصوات التي تطالب بوقف الحرب على غزة".
ولفتت الوزير الأسترالية إلى أن "استمرار القتال يهدر فرصة عزل "حماس" وإقصائها من مستقبل غزة"، مضيفة: "إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى هناك دولة للفلسطينيين
يمكن الاعتراف بها".
وأعلنت أستراليا، في وقت سابق، أنها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة الإنسانية، التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وقالت بيني وونغ، إن بلادها "كانت دوما جزءا من النداء الدولي، الذي يطالب إسرائيل باستئناف المساعدات إلى غزة ووقف الحرب، في ذات الوقت الذي تطالب فيه بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بالقطاع".
12 ديسمبر 2024, 13:31 GMT
ويعاني أبناء قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.